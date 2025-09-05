Caso Tarso Marques: quando placas do carro podem levar motorista à prisão

Parado no último domingo em uma blitz de trânsito quando estava ao volante de um Lamborghini Gallardo sem placas. na Ponte Cidade Jardim, na capital paulista, o ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques foi levado ao 14º Distrito Policial para prestar depoimento.

De acordo com a Polícia Militar, responsável pela abordagem, no DP Marques chegou a ser preso em flagrante pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (Artigo 311 do Código Penal) e receptação (artigo 180), já que o carro tinha uma queixa de apropriação indébita e uma longa lista de pendências, incluindo licenciamento vencido desde 2013 e R$ 1,3 milhão em dívidas de IPVA.

O ex-piloto foi liberado após pagamento de fiança e depois se manifestou sobre o caso nas redes sociais, destacando que o veículo esportivo pertencia a um cliente - Tarso Marques é dono de uma oficina de customização de veículos.