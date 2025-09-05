Caso Tarso Marques: quando placas do carro podem levar motorista à prisão

Parado no último domingo em uma blitz de trânsito quando estava ao volante de um Lamborghini Gallardo sem placas. na Ponte Cidade Jardim, na capital paulista, o ex-piloto de Fórmula 1 Tarso Marques foi levado ao 14º Distrito Policial para prestar depoimento.
De acordo com a Polícia Militar, responsável pela abordagem, no DP Marques chegou a ser preso em flagrante pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (Artigo 311 do Código Penal) e receptação (artigo 180), já que o carro tinha uma queixa de apropriação indébita e uma longa lista de pendências, incluindo licenciamento vencido desde 2013 e R$ 1,3 milhão em dívidas de IPVA.
O ex-piloto foi liberado após pagamento de fiança e depois se manifestou sobre o caso nas redes sociais, destacando que o veículo esportivo pertencia a um cliente - Tarso Marques é dono de uma oficina de customização de veículos.
A prisão não foi motivada pela ausência das placas, mas há casos em que as chapas de identificação veicular podem, sim, caracterizar crime passível de detenção.
O que diz legislação sobre placa veicular
A ausência de placas foi justamente o que chamou a atenção dos policiais na blitz. De acordo com o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), dirigir sem placas é infração gravíssima, punida com multa e remoção do veículo até a respectiva regularização. Nesse caso, não está prevista a prisão.
O Artigo 311 do Código Penal define como adulteração de sinal identificador do veículo o ato de "adulterar, remarcar ou suprimir número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor" - crime que prevê prisão.
Contudo, o advogado criminalista Gabriel Gouvêa Neno Reiff analisa a presença da palavra "suprimir" no texto do artigo.
"Não configura crime a conduta de andar sem placa, e sim mera infração. A legislação pune a retirada de parte do sinal identificador, não a ausência completa da placa em si."
Ou seja: dirigir sem placa, por si só, não é crime. Mas, se houver entendimento de que houve tentativa de esconder parte dos caracteres, como ocultar uma letra para enganar a fiscalização, o enquadramento criminal se sustenta e a pena é de três a seis anos, além de multa.
Também é passível de prisão o ato de reproduzir a totalidade dos caracteres da placa de outro veículo, conhecido como clonagem.
Receptação
Quanto à acusação de receptação, o crime é definido como conduzir ou usar um bem de origem criminosa.
Não significa apenas "carro roubado": também abrange veículos com restrição judicial, adulterados ou com sinais de apropriação indébita.
Marco Fabrício Vieira, advogado e especialista em trânsito e membro da Câmara Temática de Esforço Legal do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), explica que a pena vai de um a quatro anos de prisão, além de multa.
"Porém, existe a possibilidade de alegar boa-fé. Se o condutor comprovar que desconhecia a origem ilícita do carro, por exemplo, comprando de uma revendedora regular e com documentação em ordem, pode afastar a responsabilidade criminal".
O especialista lembra que, por outro lado, se as circunstâncias levantarem suspeitas, como preços muito abaixo do mercado ou ausência de documentos, o motorista pode responder por receptação culposa, com pena mais branda de até um ano de detenção ou multa.
Tarso alega que não sabia das pendências. Agora, tudo depende da análise da polícia e da Justiça, principalmente porque o carro em questão tinha um histórico de dívidas milionárias e restrições judiciais.
Marques pagou fiança de R$ 22,7 mil e responde em liberdade. O Lamborghini segue apreendido. O inquérito deve ouvir os envolvidos, verificar a documentação e apurar se houve de fato adulteração de sinal com a intenção de enganar a fiscalização e se o ex-piloto tinha ou não conhecimento da situação do carro.
