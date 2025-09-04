Nova bomba de combustível é imune a golpes como o do PCC e será obrigatória

Na semana passada, a maior operação já realizada contra o crime organizado no setor de combustíveis revelou algo que, para muitos motoristas, era apenas desconfiança: fraudes em postos vão muito além de gasolina batizada ou desconto duvidoso.

Nomeada de Carbono Oculto, a força-tarefa envolveu 1.400 agentes de diferentes órgãos e atingiu 350 alvos em oito estados. O esquema fraudulento, ligado ao PCC, movimentava bilhões em sonegação, lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis e bombas de abastecimento.

Uma das fraudes identificadas em postos que, segunda a polícia, seriam controlados pela facção criminosa é o chamado "golpe da bomba baixa", que consiste em modificar o equipamento para que forneça menos combustível do que a quantidade informada no respectivo painel. Um novo tipo de bomba, que já está ganhando espaço nos postos, é virtualmente imune a esse tipo de golpe.