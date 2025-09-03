Postos do PCC: por que você pode se dar mal ao abastecer com dinheiro vivo

Emerson Kapaz, presidente do Instituto Combustível Legal, explica que a fraude de combustível causa um prejuízo de R$ 29 bilhões por ano - R$ 14 bilhões estão relacionados à sonegação de impostos e o restante, R$ 15 bilhões, corresponde a fraudes operacionais.

"Essas fraudes operacionais podem ser de dois tipos: em relação à qualidade do produto [adulteração] ou à quantidade. Nesse último caso, a bomba registra uma quantidade de produto, mas - na prática - o consumidor leva menos. É muito comum que postos fraudulentos apliquem, até mesmo, os dois golpes ao mesmo tempo", informa.

Para atrair os consumidores, esses postos oferecem preços abaixo do mercado. É como se, hipoteticamente, cobrassem R$ 1,90 por litro de combustível, enquanto os concorrentes estão vendendo por R$ 2,40.

"Promoção com pagamento em dinheiro, principalmente no fim de semana, quando a fiscalização é menor, pode ser cilada. É uma forma de dificultar a comprovação de onde você comprou o combustível problemático. Esse setor é um dos poucos em que ainda se paga mercadoria em dinheiro vivo, e isso atraiu o crime organizado, que usa postos para lavagem de dinheiro e outros crimes, como a fraude de combustível", alerta Kapaz.

Outra recomendação do Instituto, que defende consumidores contra adulteração no combustível, é sempre pedir a nota fiscal, mesmo pagando com cartão.

"Com a nota fiscal e a via do cartão, fica mais fácil comprovar que a compra do combustível problemático foi feita naquele posto e, então, ir atrás dos seus direitos. Se se sentir lesado por combustível de má qualidade, orientamos que entrem em contato com o Instituto Combustível Legal para fazermos a apuração", informa o presidente da entidade.