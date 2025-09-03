Por que empresas de entregas estão usando antigos carros dos Correios

Os aplicativos de entrega surgiram como uma alternativa barata e ágil aos serviços tradicionais dos Correios. Hoje, é comum contratar pelo celular transportes de pacotes, documentos, móveis e até mudanças inteiras por meio de plataformas como Lalamove ou Loggi.
Mas há uma cena curiosa que muita gente já presenciou: você pede uma entrega por app e quem aparece na porta é um furgão amarelo, igualzinho aos que antes levavam cartas e encomendas oficiais.
Apesar da semelhança, isso não significa que os Correios tenham terceirizado seus serviços para os aplicativos. O motivo é mais simples: economia.
Uma parte dos motoristas de apps tem comprado os veículos em leilões realizados regularmente pelos Correios. A empresa tem uma frota com mais de 30 mil veículos e, quando um carro atinge a idade-limite ou não compensa mais a manutenção, a estatal o coloca à venda. O emblema é retirado, mas a cor amarela permanece. Assim, 'ex-carteiros' viram entregadores de aplicativos.
Leilões em alta
Só em agosto deste ano foram realizados quatro leilões em diferentes estados. Os valores praticados chamam atenção: em um deles, um Fiat Ducato 2014, com preço de mercado estimado em R$ 90 mil, foi arrematado por apenas R$ 37,1 mil.
Mas o negócio nem sempre é vantajoso. A maioria dos veículos é descrita em condições ruins. O edital mais recente lista dezenas de furgões com pneus carecas, bancos rasgados e faróis quebrados.
Entre os exemplos extremos, uma Honda NXR150 Bros Trail 2005, considerada obsoleta, foi arrematada por R$ 4,7 mil, mas exigia ao menos R$ 2,7 mil em consertos para voltar a rodar. A soma chega a seu preço de mercado atual.
Próximos leilões
O edital mais recente (nº 074/2025) prevê a venda de 34 veículos, incluindo Fiat Ducato, Renault Kangoo e Fiorino. A disputa será feita online pelo sistema Licitações-e, do Banco do Brasil, nos dias 8 e 9 de setembro.
Os valores mínimos de venda variam conforme o lote, mas há veículos listados com lances iniciais de cerca de R$ 4 mil, no caso de alguns Kangoo em estado precário, e acima de R$ 50 mil, para Ducatos em melhores condições.
Como participar
De acordo com o manual oficial dos Correios:
- O interessado deve acessar o site dos Correios ou o portal Licitações-e.
- Fazer cadastro em uma agência do Banco do Brasil, para obter chave de acesso.
- Registrar sua proposta no sistema antes da abertura.
- No dia da disputa, entrar na sala virtual e oferecer lances em tempo real.
- Após vencer, pagar 5% do valor em até um dia útil e quitar o restante em até dois dias.
Vale a pena?
Especialistas recomendam cautela. Apesar dos preços atrativos, o custo de reparo pode ser alto e, muitas vezes, a economia inicial se perde na manutenção.
O que acontece é que, muitas vezes, motoristas de app fazem a manutenção básica, necessária para o carro funcionar, e circulam com peças não essenciais, como bancos, em condições precárias. A vantagem maior costuma estar em frotistas e oficinas, que conseguem diluir os custos ou usar peças em outros veículos.
