Por que empresas de entregas estão usando antigos carros dos Correios

Os aplicativos de entrega surgiram como uma alternativa barata e ágil aos serviços tradicionais dos Correios. Hoje, é comum contratar pelo celular transportes de pacotes, documentos, móveis e até mudanças inteiras por meio de plataformas como Lalamove ou Loggi.

Mas há uma cena curiosa que muita gente já presenciou: você pede uma entrega por app e quem aparece na porta é um furgão amarelo, igualzinho aos que antes levavam cartas e encomendas oficiais.

Apesar da semelhança, isso não significa que os Correios tenham terceirizado seus serviços para os aplicativos. O motivo é mais simples: economia.