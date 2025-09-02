Montadora inglesa controlada por chineses retorna com três carros elétricos

No início deste ano, executivos da MG Motors prometeram que a marca inglesa de automóveis retornaria ao Brasil no segundo semestre de 2025 - a MG pertence à montadora chinesa SAIC.

A promessa está bem perto de ser concretizada: em conversa exclusiva com um futuro concessionário, esta coluna descobriu que a atuação da MG (sigla para Morris Garages) no país já está em andamento: lojas autorizadas acabaram de ser nomeadas nas principais capitais brasileiras e a primeira convenção oficial de representantes vai acontecer na semana que vem.

Segundo a mais recente tabela do PBEV (Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular) do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), a MG já tem três modelos homologados para venda em nosso mercado. Confira: