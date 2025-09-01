De Golf a Corolla GR: quais carros ficarão mais caros com novo imposto

A forma de cobrar imposto sobre os carros no Brasil vai mudar a partir de novembro, quando entra em vigor o IPI Verde, criado pelo Decreto nº 12.549/2025 dentro do programa Mover (Mobilidade Verde e Inovação). A medida substitui a lógica antiga, que levava em conta apenas a cilindrada do motor, por um modelo que aplica bônus e penalidades conforme critérios ambientais e tecnológicos.
A nova alíquota parte de uma base fixa de 6,3% para veículos de passeio (e 3,9% para comerciais leves) e, a partir daí, soma ou subtrai pontos percentuais de acordo com:
- Tipo de combustível e tecnologia de propulsão
- Potência do motor em kW
- Eficiência energética (conforme Inmetro)
- Presença de sistemas de assistência à direção (ADAS)
- Grau de reciclabilidade do veículo
Na prática, carros a gasolina e a diesel com motores potentes vão pagar mais imposto. Já modelos compactos, eficientes e eletrificados terão desconto ou até alíquota zerada - como está acontecendo desde julho com o chamado "carro sustentável".
Normalmente, veículos de maior valor agregado já contam com ADAS, o que garante um desconto de 1%. Outros bônus de até quatro pontos podem ser aplicados caso o carro atenda a requisitos de eficiência energética e reciclabilidade.
Como esses dois critérios não são palpáveis para o consumidor e nem sempre as montadoras divulgam os dados, a simulação aqui considera o pior cenário: sem descontos adicionais além do 1% de ADAS.
Golf GTI chega mais caro
O impacto do IPI Verde ficará evidente já na estreia do novo Golf GTI, que retorna ao Brasil em 2025 com motor 2.0 turbo de 245 cv. O modelo deve custar na faixa dos R$ 400 mil.
Na regra antiga, o GTI pagaria 9,78% de IPI. Agora, com gasolina (+6,5%) e potência acima de 165 kW (+3%), a alíquota sobe para 14,8%. O efeito direto é um salto de cerca de R$ 18 mil no preço final, levando o hatch para algo em torno de R$ 418 mil.
O aumento de imposto também atinge esportivos como o Honda Civic Type R e o Toyota Corolla GR, ambos acima de 290 cv. O Civic Type R, vendido por R$ 429 mil, passa de 9,78% para 15,3% de IPI. O preço sobe para cerca de R$ 450,5 mil, um acréscimo de R$ 21,5 mil. O Corolla GR, de R$ 416 mil, sofre o mesmo ajuste: preço final na casa de R$ 436,9 mil, quase R$ 21 mil a mais.
Esportivos saem ilesos
Já modelos como o Porsche 911 Carrera T (394 cv) e o BMW M3 (510 cv) não serão penalizados por uma questão simples: eles já pagavam a alíquota de 18,81% de IPI pela regra antiga, aplicada a motores com mais de 2.000 cm³ de cilindrada. Com isso, terão até uma redução no imposto, que pode ser de menos de um ponto percentual ou quase 3%, a depender do nível de reciclabilidade.
Considerando o cenário mais conservador, em que não ganha bônus por reciclabilidade, o 911, de R$ 930 mil, cai para 18,05% de IPI, o que representa cerca de R$ 7 mil a menos. Já o M3, de R$ 892 mil, passa a 18,3% e fica quase R$ 2 mil mais barato.
Essa diferença cria uma distorção: esportivos médios ficam mais caros, enquanto premium, consideravelmente mais potentes, sofrem pouca ou nenhuma penalização.
SUVs a diesel
Além dos esportivos, os maiores alvos do IPI Verde são os SUVs a diesel. Pela nova regra, veículos de passeio a diesel recebem uma tributação de 12%, além da penalização por potência.
Um exemplo é o Toyota SW4 2.8 turbodiesel, que sobe de 18,8% para 20,3% de IPI. O preço vai de R$ 412,1 mil para R$ 417,7 mil, cerca de R$ 5,5 mil a mais.
As picapes a diesel são classificadas como comerciais leves e sofrem impacto menor. A Ford Ranger XLS 2.0, por exemplo, vai de 5,2% para 6,4% de IPI, o que representa aumento de pouco mais de R$ 3 mil no preço final.
Lista de simulações com o novo IPI Verde
Golf GTI - 245 cv - Hot hatch
Alíquota base: 6,3%
Malus por combustível (gasolina): +6,5%
Malus por potência (245 cv): +3,0%
Bônus por ADAS: - 1,0%
Total: 14,8%
Alíquota anterior: 9,78%
Aumento: +5%
Preço estimado: de R$ 400.000 para R$ 418.000
Honda Civic Type R - 297 cv - Hot hatch
Alíquota base: 6,3%
Malus por combustível (gasolina): +6,5%
Malus por potência (297 cv): +3,5%
Bônus por ADAS: - 1,0%
Total: 15,3%
Alíquota anterior: 9,78%
Aumento: +5,5%
Preço: de R$ 429.000 para R$ 450.452
Toyota Corolla GR - 304 cv - Hot hatch
Alíquota base: 6,3%
Malus por combustível (gasolina): +6,5%
Malus por potência (304 cv): +3,5%
Bônus por ADAS: -1,0%
Total: 15,3%
Alíquota anterior: 9,78%
Aumento: +5,5%
Preço: de R$ 416.000 para R$ 436.867
Porsche 911 Carrera T - 394 cv - Esportivo
Alíquota base: 6,3%
Malus por combustível (gasolina): +6,5%
Malus por potência (394 cv): +6,25%
Bônus por ADAS: - 1,0%
Total: 18,05%
Alíquota anterior: 18,81%
Variação: - 0,76%
Preço: de R$ 930.000 para R$ 923.015
BMW M3 - 510 cv - Esportivo
Alíquota base: 6,3%
Malus por combustível (gasolina): +6,5%
Malus por potência (510 cv): +6,5%
Bônus por ADAS: - 1,0%
Total: 18,3%
Alíquota anterior: 18,81%
Variação: - 0,51%
Preço: de R$ 892.000 para R$ 890.228
Toyota SW4 2.8 Turbo Diesel - 204 cv - SUV
Alíquota base: 6,3%
Malus por combustível (diesel): +12%
Malus por potência (até 224 cv): +3%
Bônus por ADAS: - 1,0%
Total: 20,3%
Alíquota anterior: 18,8%
Aumento: +1,5%
Preço: de R$ 412.190 para R$ 417.741
Ford Ranger XLS 2.0 Turbo Diesel - 250 cv - Picape
Alíquota base: 3,9%
Malus por combustível (diesel): +2,5%
Malus por potência (224 cv a 326 cv): +1%
Bônus por ADAS: - 1,0%
Total: 6,4%
Alíquota anterior: 5,2%
Aumento: +1,2%
Preço: de R$ 289.990 para R$ 293.276
