De Golf a Corolla GR: quais carros ficarão mais caros com novo imposto

Na prática, carros a gasolina e a diesel com motores potentes vão pagar mais imposto. Já modelos compactos, eficientes e eletrificados terão desconto ou até alíquota zerada - como está acontecendo desde julho com o chamado "carro sustentável".

Normalmente, veículos de maior valor agregado já contam com ADAS, o que garante um desconto de 1%. Outros bônus de até quatro pontos podem ser aplicados caso o carro atenda a requisitos de eficiência energética e reciclabilidade.

Como esses dois critérios não são palpáveis para o consumidor e nem sempre as montadoras divulgam os dados, a simulação aqui considera o pior cenário: sem descontos adicionais além do 1% de ADAS.

Golf GTI chega mais caro

O impacto do IPI Verde ficará evidente já na estreia do novo Golf GTI, que retorna ao Brasil em 2025 com motor 2.0 turbo de 245 cv. O modelo deve custar na faixa dos R$ 400 mil.

Na regra antiga, o GTI pagaria 9,78% de IPI. Agora, com gasolina (+6,5%) e potência acima de 165 kW (+3%), a alíquota sobe para 14,8%. O efeito direto é um salto de cerca de R$ 18 mil no preço final, levando o hatch para algo em torno de R$ 418 mil.