ReportagemCarros

De Golf a Corolla GR: quais carros ficarão mais caros com novo imposto

Paula Gama
Colunista do UOL
Preço do Golf GTI terá que levar em conta as novas alíquotas de IPI
Preço do Golf GTI terá que levar em conta as novas alíquotas de IPI Imagem: Divulgação

A forma de cobrar imposto sobre os carros no Brasil vai mudar a partir de novembro, quando entra em vigor o IPI Verde, criado pelo Decreto nº 12.549/2025 dentro do programa Mover (Mobilidade Verde e Inovação). A medida substitui a lógica antiga, que levava em conta apenas a cilindrada do motor, por um modelo que aplica bônus e penalidades conforme critérios ambientais e tecnológicos.

A nova alíquota parte de uma base fixa de 6,3% para veículos de passeio (e 3,9% para comerciais leves) e, a partir daí, soma ou subtrai pontos percentuais de acordo com:

  • Tipo de combustível e tecnologia de propulsão
  • Potência do motor em kW
  • Eficiência energética (conforme Inmetro)
  • Presença de sistemas de assistência à direção (ADAS)
  • Grau de reciclabilidade do veículo

Na prática, carros a gasolina e a diesel com motores potentes vão pagar mais imposto. Já modelos compactos, eficientes e eletrificados terão desconto ou até alíquota zerada - como está acontecendo desde julho com o chamado "carro sustentável".

Normalmente, veículos de maior valor agregado já contam com ADAS, o que garante um desconto de 1%. Outros bônus de até quatro pontos podem ser aplicados caso o carro atenda a requisitos de eficiência energética e reciclabilidade.

Como esses dois critérios não são palpáveis para o consumidor e nem sempre as montadoras divulgam os dados, a simulação aqui considera o pior cenário: sem descontos adicionais além do 1% de ADAS.

Golf GTI chega mais caro

O impacto do IPI Verde ficará evidente já na estreia do novo Golf GTI, que retorna ao Brasil em 2025 com motor 2.0 turbo de 245 cv. O modelo deve custar na faixa dos R$ 400 mil.

Na regra antiga, o GTI pagaria 9,78% de IPI. Agora, com gasolina (+6,5%) e potência acima de 165 kW (+3%), a alíquota sobe para 14,8%. O efeito direto é um salto de cerca de R$ 18 mil no preço final, levando o hatch para algo em torno de R$ 418 mil.

O aumento de imposto também atinge esportivos como o Honda Civic Type R e o Toyota Corolla GR, ambos acima de 290 cv. O Civic Type R, vendido por R$ 429 mil, passa de 9,78% para 15,3% de IPI. O preço sobe para cerca de R$ 450,5 mil, um acréscimo de R$ 21,5 mil. O Corolla GR, de R$ 416 mil, sofre o mesmo ajuste: preço final na casa de R$ 436,9 mil, quase R$ 21 mil a mais.

Esportivos saem ilesos

Já modelos como o Porsche 911 Carrera T (394 cv) e o BMW M3 (510 cv) não serão penalizados por uma questão simples: eles já pagavam a alíquota de 18,81% de IPI pela regra antiga, aplicada a motores com mais de 2.000 cm³ de cilindrada. Com isso, terão até uma redução no imposto, que pode ser de menos de um ponto percentual ou quase 3%, a depender do nível de reciclabilidade.

Considerando o cenário mais conservador, em que não ganha bônus por reciclabilidade, o 911, de R$ 930 mil, cai para 18,05% de IPI, o que representa cerca de R$ 7 mil a menos. Já o M3, de R$ 892 mil, passa a 18,3% e fica quase R$ 2 mil mais barato.

Essa diferença cria uma distorção: esportivos médios ficam mais caros, enquanto premium, consideravelmente mais potentes, sofrem pouca ou nenhuma penalização.

SUVs a diesel

Além dos esportivos, os maiores alvos do IPI Verde são os SUVs a diesel. Pela nova regra, veículos de passeio a diesel recebem uma tributação de 12%, além da penalização por potência.

Um exemplo é o Toyota SW4 2.8 turbodiesel, que sobe de 18,8% para 20,3% de IPI. O preço vai de R$ 412,1 mil para R$ 417,7 mil, cerca de R$ 5,5 mil a mais.

As picapes a diesel são classificadas como comerciais leves e sofrem impacto menor. A Ford Ranger XLS 2.0, por exemplo, vai de 5,2% para 6,4% de IPI, o que representa aumento de pouco mais de R$ 3 mil no preço final.

Lista de simulações com o novo IPI Verde

Golf GTI - 245 cv - Hot hatch

Volkswagen Golf GTI
Volkswagen Golf GTI Imagem: Divulgação

Alíquota base: 6,3%
Malus por combustível (gasolina): +6,5%
Malus por potência (245 cv): +3,0%
Bônus por ADAS: - 1,0%
Total: 14,8%
Alíquota anterior: 9,78%
Aumento: +5%
Preço estimado: de R$ 400.000 para R$ 418.000

Honda Civic Type R - 297 cv - Hot hatch

Honda Civic Type R
Honda Civic Type R Imagem: Alessandro Reis/UOL

Alíquota base: 6,3%
Malus por combustível (gasolina): +6,5%
Malus por potência (297 cv): +3,5%
Bônus por ADAS: - 1,0%
Total: 15,3%
Alíquota anterior: 9,78%
Aumento: +5,5%
Preço: de R$ 429.000 para R$ 450.452

Toyota Corolla GR - 304 cv - Hot hatch

Toyota GR Corolla 2025
Toyota GR Corolla 2025 Imagem: Divulgação

Alíquota base: 6,3%
Malus por combustível (gasolina): +6,5%
Malus por potência (304 cv): +3,5%
Bônus por ADAS: -1,0%
Total: 15,3%
Alíquota anterior: 9,78%
Aumento: +5,5%
Preço: de R$ 416.000 para R$ 436.867

Porsche 911 Carrera T - 394 cv - Esportivo

Porsche 911 Carrera T
Porsche 911 Carrera T Imagem: Divulgação

Alíquota base: 6,3%
Malus por combustível (gasolina): +6,5%
Malus por potência (394 cv): +6,25%
Bônus por ADAS: - 1,0%
Total: 18,05%
Alíquota anterior: 18,81%
Variação: - 0,76%
Preço: de R$ 930.000 para R$ 923.015

BMW M3 - 510 cv - Esportivo

BMW M3
BMW M3 Imagem: Divulgação

Alíquota base: 6,3%
Malus por combustível (gasolina): +6,5%
Malus por potência (510 cv): +6,5%
Bônus por ADAS: - 1,0%
Total: 18,3%
Alíquota anterior: 18,81%
Variação: - 0,51%
Preço: de R$ 892.000 para R$ 890.228

Toyota SW4 2.8 Turbo Diesel - 204 cv - SUV

Toyota SW4
Toyota SW4 Imagem: Divulgação

Alíquota base: 6,3%
Malus por combustível (diesel): +12%
Malus por potência (até 224 cv): +3%
Bônus por ADAS: - 1,0%
Total: 20,3%
Alíquota anterior: 18,8%
Aumento: +1,5%
Preço: de R$ 412.190 para R$ 417.741

Ford Ranger XLS 2.0 Turbo Diesel - 250 cv - Picape

Ford Ranger XLS
Ford Ranger XLS Imagem: Divulgação

Alíquota base: 3,9%
Malus por combustível (diesel): +2,5%
Malus por potência (224 cv a 326 cv): +1%
Bônus por ADAS: - 1,0%
Total: 6,4%
Alíquota anterior: 5,2%
Aumento: +1,2%
Preço: de R$ 289.990 para R$ 293.276

