Radares desligados: manutenção custa caro, mas multas arrecadam o triplo

Em 2024, os radares eletrônicos em rodovias federais renderam mais de R$ 1,02 bilhão em multas, segundo dados oficiais da Senatran. No mesmo período, o gasto com manutenção e operação foi de cerca de R$ 340 milhões. Ou seja: a arrecadação foi três vezes maior que o custo de manter os equipamentos funcionando.
Em agosto de 2025, porém, os radares foram desligados por falta de verba. O orçamento do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade (PNCV) sofreu um corte de 88%: dos R$ 364,1 milhões estimados pelo DNIT como necessários, apenas R$ 43,3 milhões foram liberados.
A principal razão foi o congelamento de R$ 31,3 bilhões no orçamento do governo, anunciado no primeiro Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias de 2025, documento elaborado pelo Executivo para acompanhar a trajetória de cumprimento da meta fiscal do ano. Mesmo após a redução do congelamento para R$ 10,7 bilhões, em julho, o programa seguiu sem orçamento suficiente, até que a Justiça obrigou o religamento, forçando o Executivo a recompor as verbas.
Senatran alertou sobre riscos
A Nota Técnica nº 332/2025, da Senatran, já antecipava os efeitos da medida. O documento classificava o programa como "instrumento imprescindível para a segurança viária e para o cumprimento das metas do Pnatrans" e advertia que desligar radares por falta de recursos expunha os usuários a maior risco de acidentes fatais.
"Desligar porque não tem orçamento é brincar com vidas. Nós alertamos: o governo vai ganhar apenas o desgaste de ter as estradas sem fiscalização e, no fim, a Justiça vai obrigar a religar. Foi o que aconteceu", disse uma fonte ligada à Senatran, em referência ao embate dentro do Executivo.
Racha no governo
A crise revelou um conflito interno. De um lado, o Ministério dos Transportes, de Renan Filho (MDB), ao qual a Senatran é vinculada, defendia a continuidade da fiscalização. De outro, o Ministério do Planejamento e Orçamento, comandado por Simone Tebet (MDB), manteve o bloqueio de verbas para cumprir o teto orçamentário.
A fonte relatou que a Senatran chegou a enviar um "ofício duro à Casa Civil" para tentar reverter a decisão, mas prevaleceu a lógica do corte. "É coisa de quem só olha a planilha, sentado numa sala, sem ver o mundo real. O resultado é colocar em risco vidas nas estradas", afirmou.
Para onde foi o dinheiro arrecadado?
O destino dos recursos das multas também ajuda a entender o impasse. Até 2022, a arrecadação era aplicada sobretudo no PNCV e em ações de segurança viária, como fiscalização de peso de caminhões e melhorias de sinalização.
Mas, conforme planilha oficial do DNIT, desde 2023 uma fatia crescente passou a bancar despesas administrativas da autarquia. A rubrica "administração da unidade" inclui custos internos como pessoal, manutenção de sistemas e gestão administrativa. Esse redirecionamento reduziu a verba disponível para a fiscalização e contribuiu para o estrangulamento orçamentário que levou à suspensão do programa em 2025.
Além de não fazer sentido paralisar um programa que se paga sozinho e ainda gera receita líquida para o Estado, o episódio ecoa 2019, quando Jair Bolsonaro mandou retirar radares das estradas sob o argumento de 'indústria da multa'. À época, o gesto provocou reação da oposição, e foi o senador Fabiano Contarato (PT-ES), hoje na base do governo, quem acionou a Justiça para que os equipamentos voltassem.
