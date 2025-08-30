Radares desligados: manutenção custa caro, mas multas arrecadam o triplo

Em 2024, os radares eletrônicos em rodovias federais renderam mais de R$ 1,02 bilhão em multas, segundo dados oficiais da Senatran. No mesmo período, o gasto com manutenção e operação foi de cerca de R$ 340 milhões. Ou seja: a arrecadação foi três vezes maior que o custo de manter os equipamentos funcionando.

Em agosto de 2025, porém, os radares foram desligados por falta de verba. O orçamento do Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade (PNCV) sofreu um corte de 88%: dos R$ 364,1 milhões estimados pelo DNIT como necessários, apenas R$ 43,3 milhões foram liberados.

A principal razão foi o congelamento de R$ 31,3 bilhões no orçamento do governo, anunciado no primeiro Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias de 2025, documento elaborado pelo Executivo para acompanhar a trajetória de cumprimento da meta fiscal do ano. Mesmo após a redução do congelamento para R$ 10,7 bilhões, em julho, o programa seguiu sem orçamento suficiente, até que a Justiça obrigou o religamento, forçando o Executivo a recompor as verbas.