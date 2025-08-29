Personal instrutor: CNH sem autoescola cria nova profissão para motoristas

Mesmo assim, no setor já há expectativa de que o novo serviço se pareça com os aplicativos de transporte individual. Para Ygor Valença, presidente da Feneauto, entidade que reúne empresas de autoescolas, isso é preocupante.

"Não é flexibilização, é substituição. Hoje seguimos regras impostas pelo próprio governo: precisamos ter quatro veículos, sala de aula, pelo menos seis instrutores com carteira assinada, diretores pedagógicos... De repente, tudo isso some e entra um instrutor autônomo sem estrutura. É arriscado demais."

Segundo ele, a promessa de baratear com mais concorrência não se sustenta quando comparada ao mercado de aplicativos. "Uma corrida de Uber custa em torno de R$ 120 por hora. Hoje, uma aula em autoescola sai por R$ 60 ou R$ 70. Pode acabar mais caro e com menos aulas."

Valença conta que os próprios instrutores chegaram a ver a proposta com bons olhos, acreditando que poderiam atuar de forma independente e até "vender carteiras". Mas a percepção mudou quando entenderam que haveria uma plataforma intermediando pagamentos e controlando o serviço.

"No começo imaginaram autonomia, mas na prática teriam que se submeter a um sistema de aplicativo. Passaram a questionar ganhos, condições de trabalho e até direitos básicos, como tempo de descanso ou acesso a estrutura mínima."

Debate ainda em aberto

A proposta será submetida a consulta pública de 30 dias antes de ir a votação no Contran. O governo argumenta que a mudança inverte a lógica atual: em vez de pagar pelas aulas mínimas, será a prova prática, mais rigorosa, que define se o candidato está apto.