HBOnix? Hyundai e GM dão as mãos, e isso é mais comum do que você imagina

Durante anos, a batalha entre Hyundai HB20 e Chevrolet Onix foi o clássico Flamengo x Corinthians do mercado automotivo brasileiro. Os dois hatches já disputaram o posto de carro mais vendido do país e, mesmo com o crescimento de concorrentes como Volkswagen Polo e Fiat Argo, continuam sendo vistos como rivais, disputando lado a lado o mesmo consumidor. Mas a próxima geração dessa dupla promete transformar essa rixa em parceria, com ambos nascendo do mesmo projeto.

Isso porque Hyundai e General Motors anunciaram os cinco novos veículos que vão desenvolver em conjunto, para chegar ao mercado em 2028. E entre eles estão justamente os sucessores de HB20 e Onix, além de outros modelos que fazem parte do dia a dia do consumidor brasileiro, como Creta, Tracker, Montana e a S10.

Na próxima geração, HB20 e Onix devem compartilhar a mesma plataforma, motor e até fornecedores. Isso não quer dizer que serão o mesmo carro, visualmente falando - cada um manterá o estilo e os elementos que definem a identidade da marca. Mas, por baixo da carroceria, a essência será a mesma.