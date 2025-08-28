HBOnix? Hyundai e GM dão as mãos, e isso é mais comum do que você imagina

Durante anos, a batalha entre Hyundai HB20 e Chevrolet Onix foi o clássico Flamengo x Corinthians do mercado automotivo brasileiro. Os dois hatches já disputaram o posto de carro mais vendido do país e, mesmo com o crescimento de concorrentes como Volkswagen Polo e Fiat Argo, continuam sendo vistos como rivais, disputando lado a lado o mesmo consumidor. Mas a próxima geração dessa dupla promete transformar essa rixa em parceria, com ambos nascendo do mesmo projeto.
Isso porque Hyundai e General Motors anunciaram os cinco novos veículos que vão desenvolver em conjunto, para chegar ao mercado em 2028. E entre eles estão justamente os sucessores de HB20 e Onix, além de outros modelos que fazem parte do dia a dia do consumidor brasileiro, como Creta, Tracker, Montana e a S10.
Na próxima geração, HB20 e Onix devem compartilhar a mesma plataforma, motor e até fornecedores. Isso não quer dizer que serão o mesmo carro, visualmente falando - cada um manterá o estilo e os elementos que definem a identidade da marca. Mas, por baixo da carroceria, a essência será a mesma.
"HBOnix" e o que mais?
A divisão de tarefas já foi definida entre as duas montadoras. A Hyundai ficará responsável pelo desenvolvimento dos veículos compactos, o que inclui o hatch que dará origem à nova geração de HB20 e Onix, além de um SUV compacto que deve substituir ou complementar Creta e Tracker.
Também está nos planos uma nova picape compacta, que deve ter a base compartilhada com a nova geração da Chevrolet Montana. A sul-coreana também vai liderar o codesenvolvimento de uma van comercial elétrica para o mercado norte-americano.
Do lado da GM, o foco será o projeto da nova picape média, que será a sucessora da S10. Esse modelo, por sua vez, servirá de base para o lançamento de uma picape equivalente da Hyundai, que nunca teve uma concorrente nesse segmento no Brasil.
A plataforma será compartilhada, assim como a arquitetura eletrônica, os sistemas de propulsão e diversos componentes estruturais. Mas cada marca será livre para criar seu próprio design externo e acabamento interno, ajustando o produto à sua estratégia e ao seu público.
Encaixe perfeito
O timing da parceria também não é coincidência. A Hyundai opera sua fábrica em Piracicaba (SP) em três turnos, no limite da capacidade, e recentemente encerrou sua colaboração com a CAOA, que produzia SUVs em Anápolis (GO). Tudo isso limita o espaço da marca sul-coreana para crescer no Brasil.
Do outro lado, a GM vive um cenário oposto: em 2023, a montadora falava em 53% de capacidade ociosa em suas plantas brasileiras. Ao unir forças, a Hyundai pode ocupar parte dessa estrutura industrial subutilizada da GM, enquanto a montadora americana reduz seus custos de produção e melhora sua eficiência operacional. É o tipo de sinergia que promove escala e economia, duas palavras mágicas na indústria automotiva atual.
Quando rivais viram sócios
Esse tipo de aliança pode até parecer inusitado à primeira vista, mas está longe de ser novidade. A prática de dividir plataformas, motores, transmissões e até fábricas entre marcas concorrentes já existe há décadas e vem fazendo ainda mais sentido nos últimos anos, diante da eficiência da produção chinesa.
Exemplos não faltam: Renault Kardian e a nova geração do Nissan Kicks compartilham a mesma base mecânica e motor, embora tenham estilos e propostas diferentes - o primeiro é um SUV de entrada enquanto o outro disputa espaço entre opções maiores e mais sofisticadas. O mesmo vale para as picapes Renault Alaskan e Nissan Frontier, que são, essencialmente, o mesmo veículo com roupas diferentes.
Em outros segmentos, a lógica é parecida. Chevrolet Camaro e Ford Mustang, por mais rivais que sejam nas ruas, já dividiram tecnologias desenvolvidas em conjunto. As gigantes americanas GM e Ford colaboraram em projetos anteriores envolvendo transmissões automáticas. Modelos como Silverado e F-150, embora concorrentes, utilizam o mesmo câmbio de 10 marchas.
Questão de sobrevivência
A explicação para esse movimento é simples: os custos da indústria automotiva nunca foram tão altos, e a concorrência, tão agressiva. Os investimentos exigidos por tendências como eletrificação, conectividade e condução autônoma são bilionários, mas ainda não se traduzem em lucros sólidos. Montadoras que tentam caminhar sozinhas acabam ficando para trás.
O consultor automotivo Ricardo Bacellar resume bem essa encruzilhada do setor: "Hoje, o setor automotivo está em uma encruzilhada. É preciso fazer investimentos massivos, mas o retorno financeiro ainda é incerto."
Ele também destaca que a ascensão das marcas chinesas, como BYD, Chery e GWM, pressionou o mercado tradicional. Essas empresas chegaram com preços competitivos, tecnologia madura e domínio da cadeia produtiva e forçaram gigantes a se reorganizarem.
"As chinesas fizeram o dever de casa, investiram pesado em pesquisa e marketing, e agora colhem os frutos. Isso colocou montadoras tradicionais em uma situação desconfortável," avalia Bacellar.
Para ele, acordos de cooperação e até fusões serão cada vez mais comuns nos próximos anos. "As empresas precisam encontrar formas de compartilhar custos sem comprometer a competitividade," conclui.
Você pode estar se perguntando "e eu com isso?". Afinal, o que muda para o consumidor? Na prática, pouca coisa. O cliente continuará indo à concessionária da Chevrolet e encontrando um Onix com o logotipo da gravata dourada. E o HB20 da Hyundai seguirá com o mesmo DNA coreano, por fora e por dentro.
Mas sob a lataria, será cada vez mais comum encontrar peças idênticas, estruturas equivalentes e até motores semelhantes. Tomara que isso ao menos reduza o custo de manutenção.
