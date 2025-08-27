Por que 9 mil motos foram flagradas em SP com a mesma placa em um mês

Mas essa prática perdeu validade: desde 2015, o emplacamento se tornou obrigatório para todos os ciclomotores.

A exigência foi reafirmada em 2023, por meio da Resolução 996 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), a qual determina que todos os ciclomotores, sejam a combustão ou elétricos, devem ser registrados, licenciados e identificados com placa veicular no padrão Mercosul (quatro letras e três números), como qualquer outra motocicleta. O prazo final para essa regularização vai até 31 de dezembro de 2025.

Ainda assim, basta uma rápida busca na internet para encontrar placas com a inscrição "49CC" à venda por valores entre R$ 20 e R$ 30, com envio para qualquer lugar do Brasil. Como se parecem com placas comuns e não estão associadas a nenhum número oficial de registro, muitas acabam sendo usadas para burlar radares, evitar multas e esconder a placa original do veículo para cometer crimes.

Crime ou infração?

A circulação com esse tipo de identificação pode confundir o olhar desatento, mas não engana os sistemas inteligentes de leitura, pois não segue o padrão alfanumérico das placas oficiais. Ainda assim, existe um debate jurídico sobre como enquadrar o uso dessas placas.

Para o advogado Marco Fabrício Vieira, especialista em legislação de trânsito e conselheiro do Contran, não se trata de uma placa falsificada, mas sim da ausência de identificação regular: