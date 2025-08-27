Por que 9 mil motos foram flagradas em SP com a mesma placa em um mês

A placa BRA49CC não corresponde a nenhum veículo registrado no Brasil, mas foi flagrada quase 9 mil vezes circulando pelo município de São Paulo entre junho e julho de 2025, segundo dados da Central de Monitoramento da Prefeitura da capital paulista.
Diferentes motocicletas trazendo placa com tais caracteres foram flagradas por radares e câmeras de fiscalização, ao mesmo tempo, em bairros distantes um do outro como Santana, na Zona Norte, e Morumbi, na Zona Oeste.
Por conta disso, motos identificadas com a sequência BRA49CC se tornaram um dos alvos prioritários da fiscalização eletrônica da capital.
A quantidade de ocorrências associadas a essa placa chamou a atenção da administração municipal, que passou a investigar o motivo da repetição.
O alerta veio por meio do Smart Sampa, sistema de videomonitoramento com tecnologia OCR de leitura de placas instalado em milhares de câmeras fixas e móveis, inclusive em motocicletas da Polícia Militar e da GCM (Guarda Civil Metropolitana).
Segundo investigações, por trás do uso da placa está um golpe, literalmente, "barato": infratores estão comprando placas genéricas, que simbolizavam ciclomotores, para burlar a fiscalização de infrações de trânsito e busca por veículos roubados ou furtados.
Item à venda por R$ 30
A inscrição "49CC" indica informalmente que determinada tem motor de 49 cm³, ou seja, é um ciclomotor - aquelas motos pequenas, muitas vezes elétricas, que circulam em ruas e ciclovias da cidade.
Durante anos, veículos desse tipo não precisavam de placa e era comum que seus proprietários instalassem por conta própria a placa "genérica" com a inscrição "49CC" para informar, de longe, a respectiva categoria.
Mas essa prática perdeu validade: desde 2015, o emplacamento se tornou obrigatório para todos os ciclomotores.
A exigência foi reafirmada em 2023, por meio da Resolução 996 do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), a qual determina que todos os ciclomotores, sejam a combustão ou elétricos, devem ser registrados, licenciados e identificados com placa veicular no padrão Mercosul (quatro letras e três números), como qualquer outra motocicleta. O prazo final para essa regularização vai até 31 de dezembro de 2025.
Ainda assim, basta uma rápida busca na internet para encontrar placas com a inscrição "49CC" à venda por valores entre R$ 20 e R$ 30, com envio para qualquer lugar do Brasil. Como se parecem com placas comuns e não estão associadas a nenhum número oficial de registro, muitas acabam sendo usadas para burlar radares, evitar multas e esconder a placa original do veículo para cometer crimes.
Crime ou infração?
A circulação com esse tipo de identificação pode confundir o olhar desatento, mas não engana os sistemas inteligentes de leitura, pois não segue o padrão alfanumérico das placas oficiais. Ainda assim, existe um debate jurídico sobre como enquadrar o uso dessas placas.
Para o advogado Marco Fabrício Vieira, especialista em legislação de trânsito e conselheiro do Contran, não se trata de uma placa falsificada, mas sim da ausência de identificação regular:
"Essa placa de 49CC não tem os elementos obrigatórios de uma placa veicular. Ela não tem quatro letras e três números, não está registrada em nenhum órgão, nem tem o poder de simular uma placa verdadeira. Para mim, é como se o veículo estivesse sem placa, o que é uma infração gravíssima", explica.
Nesse caso, a penalidade prevista no CTB (Código de Trânsito Brasileiro) inclui multa de R$ 293,47, sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e remoção do veículo até a respectiva regularização.
Já se algum órgão de fiscalização entender que há intenção de simular uma placa real, o condutor pode ser enquadrado por uso de placa adulterada ou falsificada, o que é crime segundo o Artigo 311 do Código Penal e pode levar a detenção de três a seis anos, além de multa.
O entendimento, portanto, pode variar conforme o caso e a intenção do condutor.
Fiscalização
A multiplicação dos registros da placa BRA49CC acendeu um alerta não apenas pela quantidade de infrações, mas pelo risco associado ao uso desse tipo de subterfúgio para acobertar atividades criminosas.
Um exemplo citado pela Prefeitura foi o assassinato do ciclista Vítor Medrado, em fevereiro de 2025, nas imediações do Parque do Povo. Criminosos usaram uma moto com placa falsa, o que dificultou a identificação inicial, só solucionada graças às câmeras do Smart Sampa.
O sistema também registrou quase 11 mil ocorrências com placas adulteradas nos últimos dois meses, segundo a Prefeitura.
Como as placas 49CC não estão associadas a nenhum registro oficial, qualquer pessoa pode instalá-las e circular por vias públicas, inclusive com veículos que deveriam estar emplacados.
Ações em curso
Diante desse cenário, a Prefeitura de São Paulo anunciou uma série de medidas para coibir o uso de identificações irregulares:
Ampliação do Smart Sampa, com mais de 31 mil câmeras conectadas em tempo real à Central de Monitoramento;
Instalação de câmeras OCR (reconhecimento óptico de caracteres) em cem motos da GCM e da PM, que agora patrulham com capacidade de leitura e alerta instantâneo de placas irregulares;
Solicitação ao Ministério dos Transportes para o retorno do lacre metálico nas placas de motos, como forma de dificultar trocas não autorizadas, o que atualmente é facilitado pela ausência de selos de autenticidade.
"Os policiais estarão fazendo a ronda e, caso identifiquem algum carro ou moto com esse tipo de situação, já farão a abordagem na hora, fazendo com que muitos criminosos saiam das ruas", explicou o prefeito Ricardo Nunes, durante o anúncio da novidade, acrescentando que pessoas com placas falsas costumam cometer diversas infrações de trânsito, aumentando a probabilidade de acidentes.
