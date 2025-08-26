CNH sem autoescola terá aula à distância e carro automático; veja mudanças

De acordo com a Feneauto, que reúne o setor de autoescolas, o simples anúncio da proposta já foi suficiente para o número de matrículas de novos alunos cair em todo o país.

Prova passa a ser um filtro

A base da proposta está em transferir a responsabilidade pela formação do condutor para o próprio candidato, colocando no exame prático o papel central da avaliação. A obrigatoriedade de 20 horas de aulas práticas, hoje definida por resolução, será extinta. O aluno poderá fazer quantas aulas quiser, inclusive nenhuma, antes de se submeter à prova.

"O cidadão é quem decide. E a prova será mais exigente. Não é para ser difícil por ser difícil, mas para avaliar domínio do veículo e noção de segurança. Hoje, muitos passam só com o controle básico do carro ou da moto."

A ideia é que a prova aconteça em vias públicas, como já prevê a legislação (mas que na prática ainda é feita em circuitos fechados em muitos estados), e que o modelo atual de "faltas eliminatórias" seja substituído por um sistema de pontuação gradual, que reduza o nervosismo do candidato e privilegie o desempenho técnico.

Outro detalhe importante: na proposta que será colocada em consulta pública, o candidato poderá escolher entre fazer a prova em um carro manual ou automático. Além disso, se contratar aulas, o tipo de transmissão do carro de treino também ficará à sua escolha.