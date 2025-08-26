Assine UOL
CNH sem autoescola terá aula à distância e carro automático; veja mudanças

Paula Gama
Colunista do UOL
Ministério dos Transportes quer acabar com obrigatoriedade de autoescola para emissão da CNH
Ministério dos Transportes quer acabar com obrigatoriedade de autoescola para emissão da CNH Imagem: Reprodução/ Ministério dos Transportes

O governo federal prepara uma mudança profunda no acesso à Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A proposta, que deve ser colocada em consulta pública nos próximos dias, acaba com a obrigatoriedade de aulas práticas mínimas e aposta em uma prova mais exigente para garantir o conhecimento do candidato. A meta é ambiciosa: incluir cerca de 20 milhões de pessoas que hoje dirigem ou pilotam veículos sem habilitação no Brasil, a maioria em motos, segundo a Senatran.

"O que existe no modelo de hoje é uma barreira de entrada que empurra essas pessoas para a informalidade. A proposta é dar acesso e cobrar desempenho na prova. Quem souber, passa. Quem não souber, não passa", resume Adrualdo Catão, secretário nacional de trânsito, em entrevista exclusiva à coluna.

De acordo com o governo, o custo médico para tirar a CNH varia de R$ 3 mil a R$ 4 mil, incluindo o preço da autoescola (curso teórico + 20 aulas práticas), taxas e exames médico e psicológico. Com a proposta, a parte do centro de formação de condutores seria opcional, então, o processo poderia ficar entre R$ 750 e R$ 1 mil.

De acordo com a Feneauto, que reúne o setor de autoescolas, o simples anúncio da proposta já foi suficiente para o número de matrículas de novos alunos cair em todo o país.

Prova passa a ser um filtro

A base da proposta está em transferir a responsabilidade pela formação do condutor para o próprio candidato, colocando no exame prático o papel central da avaliação. A obrigatoriedade de 20 horas de aulas práticas, hoje definida por resolução, será extinta. O aluno poderá fazer quantas aulas quiser, inclusive nenhuma, antes de se submeter à prova.

"O cidadão é quem decide. E a prova será mais exigente. Não é para ser difícil por ser difícil, mas para avaliar domínio do veículo e noção de segurança. Hoje, muitos passam só com o controle básico do carro ou da moto."

A ideia é que a prova aconteça em vias públicas, como já prevê a legislação (mas que na prática ainda é feita em circuitos fechados em muitos estados), e que o modelo atual de "faltas eliminatórias" seja substituído por um sistema de pontuação gradual, que reduza o nervosismo do candidato e privilegie o desempenho técnico.

Outro detalhe importante: na proposta que será colocada em consulta pública, o candidato poderá escolher entre fazer a prova em um carro manual ou automático. Além disso, se contratar aulas, o tipo de transmissão do carro de treino também ficará à sua escolha.

Para o secretário de trânsito, na prática, quem não sabe dirigir continuará tomando aulas, enquanto os condutores que já circulam sem CNH - portanto, dominam a técnica - terão acesso simplificado ao documento.

Curso teórico gratuito

O curso teórico continuará obrigatório, mas com alternativas mais acessíveis. A principal delas será uma plataforma online gratuita do governo, oferecida no site da Senatran, no modelo EAD tradicional, sem aulas ao vivo ou custos para o cidadão.

"Vamos oferecer uma plataforma gratuita para o curso teórico. Não precisa ser síncrono, como as autoescolas sugerem, para não gerar mais custo. O cidadão vai estudar no seu tempo e fazer exercícios, e o sistema consegue controlar a presença. Isso já é usado em universidades, por que não no trânsito?"

Além disso, quem cursou escolas que já oferecem educação para o trânsito poderá ser dispensado da etapa teórica. E, para quem ainda preferir, será possível fazer as aulas em autoescolas ou em escolas públicas dos Detrans.

Outra mudança relevante: o exame médico pode deixar de ser exclusivo das clínicas credenciadas ao Detran, como ocorre hoje. O objetivo é reduzir custos e a reserva de mercado desses estabelecimentos.

Autoescolas continuam existindo

Uma das principais preocupações do setor - que afirma cumprir exigências duras de estrutura - é que a nova proposta acabe com a relevância das autoescolas. No entanto, o governo entende que elas não serão extintas, mas terão um papel completamente diferente. O candidato poderá continuar escolhendo uma autoescola para sua formação, inclusive para o curso teórico, mas também terá a opção de contratar instrutores autônomos, desde que credenciados e com curso reconhecido pelo Detran.

"Hoje o instrutor precisa obrigatoriamente estar vinculado a uma autoescola. Isso cria reserva de mercado. A gente vai liberar o instrutor para atuar de forma independente."

Catão explica que a contratação será semelhante a de um personal trainer, por exemplo, mas o profissional precisará passar por qualificação reconhecida pela Senatran, estar credenciado ao Detran do estado e usar veículo identificado por pintura ou faixa (mas, a princípio, sem exigência de duplo comando, câmbio manual ou idade mínima do carro).

Para o secretário de trânsito, o modelo atual concentra o poder em um mercado cativo, sem concorrência real, o que ele considera uma distorção. "As autoescolas têm exigências absurdas. Têm que ter sala com quadro de medidas específicas, número mínimo de carros, estrutura física cara. Mas a realidade é que nunca tentaram reverter isso, pois cria barreiras de entrada."

Com o novo modelo, autoescolas poderão operar com mais flexibilidade: sem exigência mínima de veículos, podendo usar carros automáticos, e com liberdade para oferecer pacotes mais enxutos, conforme a demanda. Isso, segundo o governo, deve baratear os preços e estimular mais competitividade mesmo pra quem optar por fazer as aulas.

Segundo o secretário, apesar de a Feneauto afirmar que as autoescolas não foram ouvidas no processo de produção da proposta, aconteceram diversas reuniões, mas o setor não apresentou propostas factíveis para baratear o preço do curso.

"Em um dos documentos, eles propõem que a própria autoescola determine quantas aulas o aluno precisa. Isso é um conflito de interesses, não funciona", pondera.

Aula prática com instrutor ou por conta própria?

A grande polêmica gira em torno da possibilidade de o candidato fazer a prova prática sem nunca ter feito uma aula formal. O secretário reconhece que, em tese, isso será possível, mas rebate a crítica de que isso incentive o ensino clandestino. Segundo ele, a maior parte dos condutores não habilitados hoje já dirige, e com alto risco, porque está fora do sistema, sem receber pontos na CNH por suas infrações.

Ainda assim, o aprendizado prático só poderá ocorrer com um instrutor credenciado. Ou seja, pais e parentes não poderão ensinar, como ocorre em países como Canadá e EUA - a menos que a lei seja alterada, o que não está em discussão agora.

Mudança não precisa passar pelo Congresso

Um dos pontos centrais da proposta é que ela pode ser feita inteiramente por via administrativa, sem depender do Legislativo. Isso porque a obrigatoriedade de aulas e os critérios de avaliação estão fixados em resoluções do Contran, e não em leis federais. Por outro lado, o setor de autoescolas se movimenta para a formação de uma frente parlamentar e um pedido de audiência pública para tentar frear o governo.

A proposta será publicada em consulta pública nas próximas semanas, com duração de 30 dias. Depois, será votada no Conselho Nacional de Trânsito, que tem representantes dos Detrans, municípios, usuários e do governo federal.

"Tudo está dentro da nossa governança. Não precisa de projeto de lei. A gente ouviu os Detrans, estamos ouvindo os instrutores, e vamos aprimorar a proposta com base na consulta."

Secretário rebate críticas

Durante a entrevista, o secretário Adrualdo Catão respondeu com firmeza às principais críticas que têm surgido contra a proposta do governo. Um dos questionamentos feitos pela coluna é o mais recorrente entre os críticos: o Brasil já tem um trânsito caótico e perigoso, por isso, reduzir as exigências para tirar a CNH não poderia piorar esse cenário? Ele devolveu com outra provocação: "e se justamente esse modelo atual, caro e burocrático, for parte do problema?"

"Você está dizendo que o trânsito já é um caos - então, será que não é por causa disso? A gente está aumentando o número de acidentes, enquanto a taxa de novos habilitados está caindo. Isso mostra que o modelo atual pode estar falhando."

Sobre o receio de que a nova proposta incentive o ensino clandestino, pais ensinando filhos, por exemplo, Catão afirma que isso já acontece hoje, e que o foco deve ser trazer essas pessoas para a formalidade.

"O que a gente está fazendo não é liberar a informalidade. É incluir quem já está nela. A maioria dessas 20 milhões de pessoas está em cima de uma moto, sem habilitação, porque não tem como pagar R$ 3.000 para se regularizar."

