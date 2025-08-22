Porsche 'bomba' vendas no Brasil, mas vira ímã de acidentes midiáticos

O Porsche 911, ícone máximo não só da marca, mas entre todos os esportivos do mundo, também fez bonito: o Brasil foi o oitavo país que mais comprou o modelo no planeta em 2024, com mais de 1.500 unidades vendidas. Um feito e tanto para um carro que, além de símbolo de performance, é também um cartão de visitas para quem busca ostentação nas redes.

Porsche 911 é um símbolo de performance em todo o mundo Imagem: Divulgação

A explicação para esse crescimento vai além do simples desejo por status. Segundo o consultor automotivo Milad Kalume, da K.lume Consultoria, a marca vive um momento de expansão estratégica.

"A Porsche é uma marca de tradição e conceituada, tornando-se desejada tanto por apaixonados por performance quanto por quem ascende socialmente e busca um símbolo de sucesso. Mas, nos últimos 15 anos, a Porsche ampliou bastante sua gama de produtos, o que permitiu que ela chegasse a públicos que antes estavam fora do radar", analisa.

Hoje, o portfólio da marca é tão variado que seus modelos de entrada, como o Macan, passaram a competir diretamente com SUVs de luxo "menos premium". Isso porque, em paralelo a esse cenário, todos os carros passaram por um aumento considerável de preço, que a Porsche não levou, na mesma proporção, para seus produtos.

Para se ter uma ideia, enquanto um Toyota SW4 chega a cerca de R$ 450 mil, um Porsche Macan pode ser encontrado a partir de R$ 500 mil.