Porsche 'bomba' vendas no Brasil, mas vira ímã de acidentes midiáticos

Nos últimos cinco anos, a Porsche experimentou um crescimento vertiginoso no Brasil. O que antes parecia uma exclusividade de milionários apaixonados por motorsport virou quase item de status entre celebridades, influenciadores e endinheirados aspirantes à fama.
De janeiro a julho de 2025, foram 3.272 veículos da marca emplacados por aqui, mais que o dobro do registrado no mesmo período em 2020, segundo a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores).
Com isso, a fabricante alemã assumiu a quarta posição no ranking de marcas de luxo mais vendidas do país, deixando a Audi para trás, mesmo com o modelo mais barato custando a partir de R$ 500 mil e as versões mais completas chegando à casa dos milhões.
O Porsche 911, ícone máximo não só da marca, mas entre todos os esportivos do mundo, também fez bonito: o Brasil foi o oitavo país que mais comprou o modelo no planeta em 2024, com mais de 1.500 unidades vendidas. Um feito e tanto para um carro que, além de símbolo de performance, é também um cartão de visitas para quem busca ostentação nas redes.
A explicação para esse crescimento vai além do simples desejo por status. Segundo o consultor automotivo Milad Kalume, da K.lume Consultoria, a marca vive um momento de expansão estratégica.
"A Porsche é uma marca de tradição e conceituada, tornando-se desejada tanto por apaixonados por performance quanto por quem ascende socialmente e busca um símbolo de sucesso. Mas, nos últimos 15 anos, a Porsche ampliou bastante sua gama de produtos, o que permitiu que ela chegasse a públicos que antes estavam fora do radar", analisa.
Hoje, o portfólio da marca é tão variado que seus modelos de entrada, como o Macan, passaram a competir diretamente com SUVs de luxo "menos premium". Isso porque, em paralelo a esse cenário, todos os carros passaram por um aumento considerável de preço, que a Porsche não levou, na mesma proporção, para seus produtos.
Para se ter uma ideia, enquanto um Toyota SW4 chega a cerca de R$ 450 mil, um Porsche Macan pode ser encontrado a partir de R$ 500 mil.
"Eles não são do mesmo segmento, claro, mas mostram como a diferença de preço entre algumas marcas tradicionais e a Porsche diminuiu, virando uma opção para novos compradores acessarem a marca", afirma Kalume.
Esse reposicionamento aproximou a Porsche de um público mais amplo, que agora vê na marca não apenas um carro de luxo inalcançável, mas um degrau possível na escada do consumo premium. E como a marca parecia inatingível em um passado próximo, seus carros têm uma "relação custo-imagem" maior do que a de muitos concorrentes. Em outras palavras: o Porsche custa caro, mas parece custar ainda mais.
Luxo nas manchetes policiais
O problema é que, junto com o aumento nas vendas, cresceu também a quantidade de acidentes envolvendo Porsches em território nacional, muitos deles com desfechos trágicos e grande exibição no noticiário.
O caso mais recente envolveu os influenciadores Bia Miranda e Gato Preto, em um Porsche 911 conversível que colidiu com outro carro e derrubou um poste na movimentada Avenida Faria Lima, em São Paulo. O acidente aconteceu às 6h30 da manhã, quando o casal voltava de uma balada, e deixou pelo menos uma pessoa ferida, socorrida a um hospital da região.
Em março de 2024, o empresário Fernando Sastre Filho dirigia um Porsche 911 Carrera GTS a 156 km/h quando atingiu o carro do motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, que morreu na hora. Já em julho do mesmo ano, Igor Ferreira Sauceda foi preso por homicídio doloso após atropelar intencionalmente um motociclista com um Porsche 911, durante uma briga de trânsito.
Em outubro, no Paraná, uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido após a moto em que estavam ser atingida por um Porsche. O motorista fugiu do local. Já em Belo Horizonte, um jovem influenciador que gostava de "ostentar que não sabia dirigir" se envolveu em um acidente com um Porsche avaliado em R$ 800 mil, deixando cinco pessoas feridas.
Culpa não é da marca
Existe um novo tipo de comportamento nas redes: o do "piloto de Instagram". São jovens que investem fortunas em carros de luxo não por paixão automotiva, mas como ferramenta de marketing pessoal. O Porsche, nesse contexto, deixa de ser um veículo para se tornar um acessório de sucesso, uma forma de "provar" prosperidade, seja nas postagens, seja nas baladas.
O problema é que essas supermáquinas não foram feitas para avenidas congestionadas ou curvas de bairro. Com motores de altíssima performance, alguns com mais de 500 cavalos de potência, exigem habilidade, controle e responsabilidade.
A própria Porsche oferece cursos de pilotagem, track days e experiências em autódromos para seus clientes, justamente para que conheçam o potencial, os limites (e os riscos) de seus veículos. Só que, na prática, muitos ignoram essas oportunidades, preferem testar o carro nas ruas, ao vivo e em cores, para os stories.
A marca chegou a publicar notas reforçando seu compromisso com a segurança no trânsito, mas parece que, para muitos, o apelo é ignorado em troca de curtidas e visualizações.
A cultura do risco
No fundo, o que está por trás desses episódios vai muito além do carro em si. É uma combinação explosiva de ostentação, falta de preparo, impunidade e a persistente cultura de beber e dirigir.
Muitos desses motoristas sequer compreendem a responsabilidade de estar atrás do volante de um carro "comum", quem dirá de uma máquina com aceleração de 0 a 100 km/h em pouquíssimos segundos. Sem formação adequada e em um ambiente onde as infrações são normalizadas, e até aplaudidas, o resultado é um aumento trágico de acidentes graves envolvendo carros de luxo.
O Brasil vive hoje uma contradição: compra cada vez mais Porsches, mas dirige como se estivesse num videogame. Enquanto isso, as ruas se tornam pistas improvisadas e vidas continuam sendo perdidas por irresponsabilidade.
Talvez esteja na hora de, além de vender carros de luxo, começarmos a exigir também condutores à altura da máquina que pilotam. Porque um superesportivo pode ser sinônimo de velocidade, design e engenharia de ponta, mas também pode virar manchete trágica quando cai em mãos erradas.
