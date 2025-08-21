'Nova gasolina' já é vendida nos postos; saiba se ela vai afetar seu carro

Desde o dia 1º de agosto de 2025, os brasileiros começaram a abastecer seus carros com uma nova gasolina: a E30, com 30% de etanol anidro misturado à gasolina. Essa mudança faz parte da iniciativa "Combustível do Futuro", do governo federal, que pretende aumentar a participação de biocombustíveis na matriz energética e reduzir a dependência de derivados do petróleo.

Mas, no fim das contas, o que isso significa para o motorista comum? O carro vai rodar melhor? Vai consumir mais? Pode ter problemas? A resposta não é tão simples, e a discussão entre especialistas está longe de ser consensual.

Por que aumentar o teor de etanol?

A ideia do governo é clara: reduzir as emissões de CO2 e diminuir o uso de combustíveis fósseis. A gasolina comum no Brasil já continha etanol anidro em sua composição antes da mudança - antes eram 27% (E27). Agora, com o E30, o objetivo é chegar a 35% até 2030.