Paula Gama

Paula Gama

Carros

'Nova gasolina' já é vendida nos postos; saiba se ela vai afetar seu carro

Paula Gama
Colunista do UOL
Nova mistura E30 já está nos postos, mas especialistas apontam riscos em veículos mais antigos
Nova mistura E30 já está nos postos, mas especialistas apontam riscos em veículos mais antigos Imagem: Foto: Freepik

Desde o dia 1º de agosto de 2025, os brasileiros começaram a abastecer seus carros com uma nova gasolina: a E30, com 30% de etanol anidro misturado à gasolina. Essa mudança faz parte da iniciativa "Combustível do Futuro", do governo federal, que pretende aumentar a participação de biocombustíveis na matriz energética e reduzir a dependência de derivados do petróleo.

Mas, no fim das contas, o que isso significa para o motorista comum? O carro vai rodar melhor? Vai consumir mais? Pode ter problemas? A resposta não é tão simples, e a discussão entre especialistas está longe de ser consensual.

Por que aumentar o teor de etanol?

A ideia do governo é clara: reduzir as emissões de CO2 e diminuir o uso de combustíveis fósseis. A gasolina comum no Brasil já continha etanol anidro em sua composição antes da mudança - antes eram 27% (E27). Agora, com o E30, o objetivo é chegar a 35% até 2030.

Além da questão ambiental, o Ministério de Minas e Energia (MME) aposta em uma redução no preço do litro da gasolina. A estimativa era de até R$ 0,11 de queda por litro.

Mas, por enquanto, essa economia ainda não chegou para todos. Em São Paulo, por exemplo, o preço médio da gasolina subiu de R$ 6,07 para R$ 6,12 entre o fim de julho e meados de agosto. Já em Vitória (ES), caiu de R$ 5,98 para R$ 5,84, segundo a ANP.

Porém, especialistas alertam: o desconto pode ser anulado pelo aumento do consumo.

Testes aprovam, mas há controvérsias

A nova mistura foi testada e aprovada pelo Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), a pedido do governo, com apoio da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Segundo o engenheiro Renato Romio, chefe da divisão de motores do IMT, os testes não apontaram nenhuma diferença relevante entre a gasolina E27 e a nova E30.

"Os carros testados tiveram desempenho semelhante com ambas as misturas, tanto em consumo quanto em emissões. A partida a frio também foi estável, mesmo em condições de temperatura controlada de até -5°C", afirma Romio.

Foram testados 16 automóveis e 13 motocicletas, todos a gasolina (não Flex), com diferentes tecnologias de injeção (direta, indireta, carburada) e representando diversas fases do programa de controle de emissões (Proconve e Promot). Os veículos foram selecionados com base em volume de vendas e representatividade na frota nacional, segundo o Ministério.

Os testes seguiram normas da ABNT e foram realizados em câmaras frias, com o motor sendo condicionado a 0°C, simulando a partida em clima frio. Segundo Romio, não houve falhas relevantes.

"O que observamos foi uma variação normal: às vezes a E27 demorava mais para pegar do que a E30, às vezes o contrário. Mas nada perceptível para o motorista."

Quem vê os resultados positivos pode até respirar aliviado. Mas o engenheiro Gerson Borini, especialista em testes veiculares com 30 anos de experiência na GM, analisou o estudo do IMT e fez duras críticas à metodologia dos testes.

"Não estou dizendo que a E30 vai causar grandes problemas. Mas os testes feitos têm falhas graves que comprometem a confiança nos resultados", afirmou.

Falhas apontadas pelo especialista

Critério de seleção dos veículos
"Não ficou claro se os carros representam a diversidade da frota nacional. Parece que foram escolhidos de forma aleatória, sem critério técnico claro."

O Ministério de Minas e Energia, no entanto, afirma que a seleção foi baseada em dados da ANFAVEA, ABRACICLO e SENATRAN, levando em conta as fases do Proconve e Promot e os sistemas de alimentação mais comuns.

Ausência de linha de base (comparativo E27 vs E30)
"Você não pode comparar o resultado de um carro com E30 com dados antigos de homologação. É preciso testar o mesmo carro com E27 e depois com E30, nas mesmas condições."

O IMT diz ter feito testes com ambos os combustíveis nos mesmos veículos, sempre seguindo protocolo triplicado, com rodagem para "aprendizado de combustível" e uso de scanner OBD para detectar falhas.

Testes de partida a frio realizados no verão
"As câmaras frias foram usadas em São Caetano do Sul, em dezembro. Assim que o carro sai do container, já pega ar quente externo. Isso não simula a realidade de uma manhã fria em Campos do Jordão, por exemplo."

Romio rebate: o objetivo foi condicionar o óleo do motor a 0°C. Mesmo que a temperatura ambiente fosse mais alta, o teste foi padronizado.

Desconsideração de falhas nos testes
"Alguns carros apresentaram instabilidade na partida e isso foi ignorado porque os veículos eram 'muito usados'. Mas e se o problema for justamente esse - a E30 em carros mais rodados?"

O MME informa que os carros passaram por avaliação prévia, para garantir que estivessem em boas condições de rodagem.

E na prática? Vai estragar o motor?

Depende. Segundo Gerson Borini, veículos Flex não têm qualquer problema com a gasolina E30, já que são projetados para operar com qualquer proporção de etanol, inclusive 100%. A preocupação maior está nos carros exclusivamente a gasolina, especialmente os mais antigos ou os equipados com carburador. Modelos fabricados antes de 2005, que não contam com sistemas modernos de correção eletrônica da mistura, são os mais vulneráveis.

O grande risco está no aquecimento excessivo do motor. Como o etanol tem menor poder calorífico do que a gasolina, ele fornece menos energia por volume queimado. Isso faz com que o motor trabalhe com uma mistura mais "pobre", resultando em temperaturas internas mais altas, o que pode acelerar o desgaste de componentes como pistões, válvulas e sedes.

Em veículos modernos, com injeção eletrônica e sensor de oxigênio (a chamada sonda lambda), o sistema até tenta compensar essa diferença, enriquecendo a mistura. No entanto, como destaca Borini, nem sempre a compensação é suficiente, pois muitos desses carros não foram calibrados pensando em uma gasolina com 30% de etanol.

O resultado prático pode aparecer de forma discreta: aumento de consumo de até 1,5%, acendimento da luz de injeção no painel, partidas a frio mais difíceis em regiões frias e, principalmente, um desgaste precoce de componentes internos do motor, o que reduz a vida útil do veículo.

Borini chama a atenção especialmente para os carros carburados, que ainda circulam em número considerável no país, geralmente entre as camadas da população com menor acesso a manutenção especializada. Nesses casos, pode ser necessário fazer ajustes manuais, como a troca de giclês, para que o motor funcione adequadamente com a nova mistura.

"Não é que o carro vai parar do nada. Mas o desgaste aumenta, principalmente em usos severos, como quem pega estrada ou dirige em alta rotação", alerta Borini.

