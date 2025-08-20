Provas mais difíceis? Autoescolas se articulam após mudanças para tirar CNH

A proposta do governo federal de flexibilizar a formação de condutores está causando um verdadeiro rebuliço no setor de autoescolas. Surpresas por não terem sido sequer ouvidas pelo Ministério dos Transportes na elaboração do novo modelo de habilitação, as entidades que representam os Centros de Formação de Condutores (CFC) agora se articulam para defender o que consideram essencial: provas mais rigorosas e estrutura de formação mais acessível, sem abrir mão das aulas.

O principal argumento do ministro Renan Filho para a flexibilização do acesso à habilitação para redução de custo é que, hoje, 20 milhões de pessoas não habilitadas conduzem veículos no país. No entanto, para os profissionais do setor, o problema do trânsito brasileiro não está no número de aulas exigidas para tirar uma CNH, mas sim na falta de fiscalização das vias e no nível de exigência dos exames aplicados pelos Detrans, que raramente testam a fundo se o candidato está pronto para encarar o tráfego real.

Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet), 90% dos acidentes de trânsito no Brasil são causados por falha humana, como desatenção, imperícia ou imprudência. Flexibilizar a formação sem revisar os critérios de avaliação pode significar simplesmente colocar motoristas ainda mais mal preparados na rua.