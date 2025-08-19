Justiça obriga governo a reativar radares de trânsito em rodovias federais

O sistema de fiscalização eletrônica das rodovias federais já voltou a operar e a contabilizar infrações nesta terça-feira (19). Segundo informou a Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Tráfego (Abeetrans) - entidade que reúne as empresas de engenharia do tráfego -, os equipamentos estão sendo reativados aos poucos.
Os radares estavam ligados, mas não registravam infrações desde 1º de agosto, devido à falta de recursos destinados ao Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade (PNCV).
A retomada ocorre após decisão da juíza Diana Wanderlei, da 5ª Vara Federal em Brasília, que determinou nesta segunda-feira (18) que o governo federal mantenha em pleno funcionamento todos os radares que haviam sido desligados neste mês por insuficiência orçamentária.
Segundo a magistrada, a medida visa proteger a segurança viária, reforçando que a autonomia do Poder Executivo para definir as dotações orçamentárias é relativa, especialmente quando se trata de serviços essenciais para a sociedade.
"É inconteste que o não adimplemento dos contratos e a ausência de prestação do serviço atingem diretamente o interesse primário da sociedade pela segurança", escreveu a juíza.
A decisão judicial também chama atenção para a contradição do governo atual, que criticou, na gestão anterior, o desligamento de radares pelo governo Bolsonaro, mas agora atua de forma oposta, o que, segundo a juíza, representa um retrocesso na proteção social e na segurança das pessoas.
Além de determinar a religação dos equipamentos, a liminar estabelece prazos e obrigações específicas:
- O Dnit deve informar, em até 72 horas, quais foram as consequências do "apagão" nos radares e o valor exato necessário do Poder Executivo para retomar a execução do Acordo Nacional dos Radares.
- A União precisa apresentar, em até cinco dias, o planejamento de recursos orçamentários para pagamento imediato dos investimentos já realizados para o fiel cumprimento do acordo.
- As concessionárias e o Dnit têm 24 horas após a notificação para religar os radares, sob pena de multa diária de R$ 50 mil para cada equipamento desligado.
O Dnit esclareceu ao UOL Carros que foi informado da decisão na noite de segunda-feira (18) e que seus técnicos estão analisando os termos da liminar. Em conjunto com a Advocacia-Geral da União (AGU), a autarquia disse que irá apresentar em tempo os argumentos que respeitem o processo legal da ação. O órgão reiterou seu compromisso com a segurança viária e afirmou que atua dentro dos preceitos legais e administrativos, garantindo a lisura de suas ações.
A ação que originou a liminar é de 2019, ajuizada pelo senador Fabiano Contarato (PT-ES), durante o governo Bolsonaro, que havia tentado desligar os radares fixos. Na época, a Justiça fechou acordo para manter os equipamentos em operação, priorizando trechos com índices de criticidade médio, alto e altíssimo, com base em acidentes e mortalidade.
Aumento das infrações
O Dnit também informou que, durante o período sem registro, a média de infrações aumentou significativamente: em uma amostra de 201 faixas de rodovia, o número de infrações que deveriam gerar multas cresceu 802,55%, segundo monitoramento da própria autarquia.
O problema foi resultado do contingenciamento de R$ 31,3 bilhões no orçamento federal de 2025, que reduziu a verba destinada ao PNCV de R$ 364 milhões para apenas R$ 43,36 milhões. Mesmo com os radares religados, os recursos ainda precisam ser repostos integralmente para garantir a operação até o fim do ano.
Para Rodolfo Rizzotto, fundador do SOS Estradas, "o desligamento dos radares é uma confirmação de que não existe política de segurança viária no Brasil nesse governo e nos anteriores. No governo anterior, foi determinado pelo presidente o desligamento do maior número possível de radares. Ele não conseguiu por decisão judicial. Agora, a incompetência da administração pública levou ao desligamento de todos os radares em todas as rodovias federais".
Cada sinistro com vítima fatal em rodovias federais custa, em média, R$ 664,8 mil (valor de 2014, corrigido para hoje em R$ 22,6 bilhões/ano). Nesse contexto, os atuais recursos representam menos de 0,2% do custo social de acidentes, segundo especialistas.
O governo ainda não se posicionou oficialmente sobre a recomposição do orçamento ou sobre a manutenção da fiscalização ao longo do ano.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.