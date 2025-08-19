Justiça obriga governo a reativar radares de trânsito em rodovias federais

Segundo a magistrada, a medida visa proteger a segurança viária, reforçando que a autonomia do Poder Executivo para definir as dotações orçamentárias é relativa, especialmente quando se trata de serviços essenciais para a sociedade.

"É inconteste que o não adimplemento dos contratos e a ausência de prestação do serviço atingem diretamente o interesse primário da sociedade pela segurança", escreveu a juíza.

A decisão judicial também chama atenção para a contradição do governo atual, que criticou, na gestão anterior, o desligamento de radares pelo governo Bolsonaro, mas agora atua de forma oposta, o que, segundo a juíza, representa um retrocesso na proteção social e na segurança das pessoas.

Além de determinar a religação dos equipamentos, a liminar estabelece prazos e obrigações específicas:

O Dnit deve informar, em até 72 horas, quais foram as consequências do "apagão" nos radares e o valor exato necessário do Poder Executivo para retomar a execução do Acordo Nacional dos Radares.

A União precisa apresentar, em até cinco dias, o planejamento de recursos orçamentários para pagamento imediato dos investimentos já realizados para o fiel cumprimento do acordo.

As concessionárias e o Dnit têm 24 horas após a notificação para religar os radares, sob pena de multa diária de R$ 50 mil para cada equipamento desligado.

O Dnit esclareceu ao UOL Carros que foi informado da decisão na noite de segunda-feira (18) e que seus técnicos estão analisando os termos da liminar. Em conjunto com a Advocacia-Geral da União (AGU), a autarquia disse que irá apresentar em tempo os argumentos que respeitem o processo legal da ação. O órgão reiterou seu compromisso com a segurança viária e afirmou que atua dentro dos preceitos legais e administrativos, garantindo a lisura de suas ações.