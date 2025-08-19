Por que Jeep Renegade 'morreu' em todo o mundo, mas segue vivo no Brasil

O Jeep Renegade já foi um fenômeno global. Lançado em 2014 como o primeiro SUV compacto da montadora norte-americana, ele abriu portas para a marca em novos mercados e ajudou a popularizar o segmento em escala mundial. Hoje, mais de uma década depois, o cenário mudou, e o modelo está cada vez mais restrito a uma única região: a América Latina.
A fábrica de Melfi, na Itália, a primeira a produzir o Renegade, acaba de encerrar sua linha de montagem do modelo. Foi lá que o carro nasceu, e de lá abasteceu mercados estratégicos como Europa, Estados Unidos e Canadá.
Mas, com vendas em declínio e foco renovado em modelos mais modernos e eletrificados, como o Jeep Avenger, o Renegade foi sendo deixado de lado. Saiu da China em 2021, da América do Norte em 2023, e agora da Europa. Por lá, não há nem mesmo planos para uma nova geração.
No entanto, o Brasil vai na contramão dessa tendência. O Renegade segue sendo produzido em Goiana (PE), com exportações para países vizinhos e também para o México. E apesar de já não repetir o desempenho dos seus anos dourados, ele continua relevante no mercado nacional.
Competitivo
Parte dessa sobrevida se explica pela produção local. A fábrica de Goiana, em Pernambuco, é beneficiada por subsídios fiscais regionais que incentivam a produção automotiva no Nordeste. Eles permitem à Stellantis manter o modelo com preço competitivo. Hoje, o Renegade parte de R$ 118.290, valor próximo ao de hatches compactos topo de linha, como Fiat Argo, Chevrolet Onix e Hyundai HB20.
O custo-benefício é um dos trunfos do modelo. Mesmo sendo um projeto antigo, ele segue oferecendo visual robusto, boa lista de equipamentos, interior confortável e um nome forte: o da Jeep.
Ainda que grande parte dos donos de Renegade jamais coloque o carro em trilhas, o visual com cara de off-road e a presença de versões com tração 4x4 (única no segmento de SUVs compactos) ajudam a sustentar a imagem de aventura e liberdade associada à marca.
Vendas em queda, mas ainda relevantes
É verdade que o Renegade já não reina como antes. Em 2021, foram 47,4 mil unidades emplacadas entre janeiro e julho, o que garantiu ao SUV o 3º lugar entre os carros mais vendidos do Brasil naquele período. Em 2025, esse número caiu para 24,3 mil unidades no mesmo intervalo, colocando o modelo na 18ª posição.
Queda expressiva? Sem dúvida. Mas ainda assim, uma colocação que muitos concorrentes diretos gostariam de ocupar, especialmente considerando que a geração atual do Renegade já soma mais de dez anos de estrada e convive com um número crescente de rivais recém-lançados, mais eficientes e modernos.
Entre os SUVs compactos disponíveis hoje no mercado brasileiro, poucos têm uma trajetória tão sólida. De acordo com a Jeep, o Renegade já emplacou mais de 545 mil unidades no Brasil, desde sua chegada em 2015.
Estratégia regional
Ao ser questionada pela coluna, a Jeep reforçou que o destino do Renegade no Brasil está alinhado a uma estratégia pensada especificamente para a América do Sul, que tem dinâmicas distintas da Europa.
"O Jeep Renegade tem vida longa no Brasil e na América do Sul como parte dos planos de expansão da marca no segmento de B-SUV junto com o Jeep Avenger, que chegará em 2026. Importante reforçar também que o Jeep Renegade é um veículo com muita tecnologia e segurança, além de ser o único B-SUV do mercado a oferecer tração 4x4 e emplacou mais de 545 mil unidades nos últimos anos, somente no Brasil", afirmou a marca em nota.
De fato, o Avenger será o novo SUV de entrada da Jeep na região, com produção prevista para começar em Porto Real (RJ) já no ano que vem. Independentemente da estratégia adotada pela marca, é fato que os dois SUVs compactos terão uma faixa de preço próxima, o que pode pré-anunciar um fracasso para o projeto cansado do veterano.
Ainda assim, o Renegade não será aposentado imediatamente: está prevista uma nova reestilização em 2026, com mudanças visuais e a chegada de versões híbridas leves (MHEV), com sistema de 48V. A nova geração está prevista para 2027, montada sobre a plataforma STLA Small, que permitirá inclusive uma versão 100% elétrica, provavelmente, será desenvolvida apenas para o mercado latino-americano.
Enquanto isso, o veterano Renegade seguirá circulando pelas ruas brasileiras com sua fórmula já conhecida design com apelo emocional, posição de dirigir elevada e um nome que ainda carrega prestígio entre os consumidores.
A receita pode estar longe de ser perfeita, o modelo já foi criticado por consumo elevado, porta-malas pequeno, desempenho modesto e até problemas crônicos nas versões antigas, mas continua funcionando para uma parcela relevante do mercado.
