Por que Jeep Renegade 'morreu' em todo o mundo, mas segue vivo no Brasil

No entanto, o Brasil vai na contramão dessa tendência. O Renegade segue sendo produzido em Goiana (PE), com exportações para países vizinhos e também para o México. E apesar de já não repetir o desempenho dos seus anos dourados, ele continua relevante no mercado nacional.

Competitivo

Parte dessa sobrevida se explica pela produção local. A fábrica de Goiana, em Pernambuco, é beneficiada por subsídios fiscais regionais que incentivam a produção automotiva no Nordeste. Eles permitem à Stellantis manter o modelo com preço competitivo. Hoje, o Renegade parte de R$ 118.290, valor próximo ao de hatches compactos topo de linha, como Fiat Argo, Chevrolet Onix e Hyundai HB20.

O custo-benefício é um dos trunfos do modelo. Mesmo sendo um projeto antigo, ele segue oferecendo visual robusto, boa lista de equipamentos, interior confortável e um nome forte: o da Jeep.

Ainda que grande parte dos donos de Renegade jamais coloque o carro em trilhas, o visual com cara de off-road e a presença de versões com tração 4x4 (única no segmento de SUVs compactos) ajudam a sustentar a imagem de aventura e liberdade associada à marca.

Vendas em queda, mas ainda relevantes

É verdade que o Renegade já não reina como antes. Em 2021, foram 47,4 mil unidades emplacadas entre janeiro e julho, o que garantiu ao SUV o 3º lugar entre os carros mais vendidos do Brasil naquele período. Em 2025, esse número caiu para 24,3 mil unidades no mesmo intervalo, colocando o modelo na 18ª posição.