Fila de espera para comprar VW Tera impulsiona vendas de Nivus e T-Cross

A discrepância entre a expectativa criada e os números entregues chama atenção. O Tera vendeu 2.555 unidades em junho e 3.244 em julho - um crescimento de 27%, que é positivo, mas está longe de refletir o momento inicial.

Na primeira quinzena de agosto, o SUV apareceu na 15ª posição entre os automóveis mais vendidos, com 1.491 unidades emplacadas até o dia 12. Para um modelo que estreou com 12 mil reservas, trata-se de uma performance ainda discreta e que levanta uma pergunta inevitável: o que está travando o Tera?

A produção limitada

O maior gargalo está na fábrica de Taubaté (SP), onde o Tera é produzido lado a lado com o Polo, atual campeão de vendas no Brasil. Impulsionado pela isenção de IPI do programa Carro Sustentável, o hatch viu suas vendas saltarem de 11.492 para 12.940 unidades em julho, mantendo a liderança nacional e pressionando a linha de montagem.

Com a fábrica operando em dois turnos e no limite de sua capacidade, a Volkswagen optou por um caminho claro: priorizar o atendimento ao consumidor final que comprou o Tera, mesmo que isso significasse restringir o volume de unidades destinadas a locadoras e frotistas - canais de venda que normalmente representam uma fatia importante do mercado de qualquer carro de volume.

E os dados comprovam essa estratégia. Em julho, apenas 8% das vendas do Tera foram para frotistas, número muito inferior à média do segmento. Ou seja, a marca está segurando o volume para entregar o carro aos clientes de varejo, que entraram na fila logo após o lançamento e que representam, hoje, o público mais sensível à espera.