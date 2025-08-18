Fila de espera para comprar VW Tera impulsiona vendas de Nivus e T-Cross

Desde sua primeira aparição, em março, durante o Carnaval do Rio de Janeiro, o lançamento do Volkswagen Tera tem prometido ser o grande destaque do ano. Um SUV compacto com apelo moderno, motor turbo, interior tecnológico e preço competitivo. O entusiasmo foi tanto que, em apenas 50 minutos após a abertura das vendas em junho, foram registrados 12 mil pedidos.
Mas passados dois meses, o que se vê nas ruas e nas concessionárias é uma realidade bem diferente: o Tera está em falta, com fila de espera de até 90 dias. E enquanto o novato ainda tenta se firmar nos rankings de vendas, Nivus e T-Cross, dois veteranos da marca, vêm se beneficiando diretamente dessa escassez - com crescimento constante nos emplacamentos e presença consolidada na lista de SUVs mais vendidos do país.
A discrepância entre a expectativa criada e os números entregues chama atenção. O Tera vendeu 2.555 unidades em junho e 3.244 em julho - um crescimento de 27%, que é positivo, mas está longe de refletir o momento inicial.
Na primeira quinzena de agosto, o SUV apareceu na 15ª posição entre os automóveis mais vendidos, com 1.491 unidades emplacadas até o dia 12. Para um modelo que estreou com 12 mil reservas, trata-se de uma performance ainda discreta e que levanta uma pergunta inevitável: o que está travando o Tera?
A produção limitada
O maior gargalo está na fábrica de Taubaté (SP), onde o Tera é produzido lado a lado com o Polo, atual campeão de vendas no Brasil. Impulsionado pela isenção de IPI do programa Carro Sustentável, o hatch viu suas vendas saltarem de 11.492 para 12.940 unidades em julho, mantendo a liderança nacional e pressionando a linha de montagem.
Com a fábrica operando em dois turnos e no limite de sua capacidade, a Volkswagen optou por um caminho claro: priorizar o atendimento ao consumidor final que comprou o Tera, mesmo que isso significasse restringir o volume de unidades destinadas a locadoras e frotistas - canais de venda que normalmente representam uma fatia importante do mercado de qualquer carro de volume.
E os dados comprovam essa estratégia. Em julho, apenas 8% das vendas do Tera foram para frotistas, número muito inferior à média do segmento. Ou seja, a marca está segurando o volume para entregar o carro aos clientes de varejo, que entraram na fila logo após o lançamento e que representam, hoje, o público mais sensível à espera.
Nivus e T-Cross
Enquanto o Tera está em contagem regressiva para sair da fila, outros dois modelos da VW estão se destacando como "planos B" com entrega imediata. O Nivus, que viveu meses de incerteza com a chegada do novo SUV, cresceu 22% de junho para julho, saltando de 4.731 para 5.777 unidades. Já o T-Cross, mesmo já sendo o líder entre os SUVs no país, subiu de 8.629 para 9.022 unidades no mesmo período.
E por que essa migração está acontecendo com tanta fluidez? Basta olhar para os preços.
O Tera parte de R$ 105,8 mil e vai até R$ 148,8 mil
O Nivus custa entre R$ 119,9 mil e R$ 163,2 mil
O T-Cross, de R$ 119,9 mil a R$ 191,9 mil
A diferença entre as versões é pequena, e o cliente, ao descobrir que o Tera pode levar até três meses para ser entregue, muitas vezes opta por fechar negócio com o que já está no pátio. A própria Volkswagen confirma que o lançamento aumentou em 50% o movimento nas concessionárias.
Essa é, talvez, a maior ironia da estratégia da Volkswagen: o carro que está "na boca do povo" no momento ainda é o Tera, mas quem está levando o troféu nas vendas são os "irmãos mais velhos". Não por méritos exclusivos, mas por oportunidade.
VW cresce
Em um mercado automotivo tão competitivo quanto o brasileiro, o timing da entrega é quase tão importante quanto o produto em si. O novo SUV tem apelo, design, tecnologia e preço. Mas, por enquanto, falta disponibilidade.
Enquanto isso, por sorte e mérito da Volks, Nivus e T-Cross continuam firmes, preenchendo esse vácuo com eficiência e vendendo, em vez de empurrar os "órfãos" para a concorrência. A Volkswagen pode comemorar o aumento geral de 11,6% nas vendas em julho, de 32.192 para 35.927 unidades, mas sabe que precisa acelerar a produção do Tera para manter o interesse vivo.
