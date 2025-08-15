Proteção ou armadilha? Por que novos carros têm garantia 'quase eterna'

Na prática, significa que, até completar esse "tempo de vida", um carro moderno dificilmente terá falhas graves fora das peças de desgaste natural (pastilhas de freio, pneus, filtros).

Franieck explica que os problemas são ainda menores nas marcas mais "conservadoras", como as japonesas. "A Toyota, por exemplo, não coloca nada novo no carro sem ter certeza de que vai dar certo. É uma forma de proteger o cliente. Eles abrem mão de ter sempre a última novidade do mercado para manter a confiabilidade, e isso é algo que pesa muito na hora de oferecer 10 anos de garantia. Nem todas as montadoras podem fazer essa oferta sem comprometer a saúde financeira."

Fidelização com cara de segurança

Para Ricardo Bacellar, consultor automotivo, oferecer 10 anos de garantia é "uma forma de bancar a credibilidade do produto" e, ao mesmo tempo, segurar o cliente na rede de serviços da marca. "A cada vez que um consumidor calcula o custo total de manter um carro, a garantia estendida pesa a favor. É um diferencial em um mercado cada vez mais competitivo."

Os consumidores, cada vez mais cautelosos, não se preocupam apenas com o preço de compra, mas com a durabilidade e o custo de manutenção ao longo do tempo. E essa mudança na mentalidade é um convite às montadoras para que ajustem suas estratégias e ofereçam mais do que apenas um bom carro; elas precisam garantir que seus produtos sejam uma escolha segura e confiável.

Quem oferece mais?

Hoje, pelo menos 11 marcas já oferecem garantias acima da média brasileira. A maioria está na faixa de cinco anos (caso de Chevrolet, Hyundai, Jeep, Kia, Mitsubishi, Zeekr, GWM e Caoa Chery). BYD vai a seis, JAC chega a oito em alguns modelos, e Toyota e Lexus lideram com os 10 anos, sempre condicionados ao cumprimento das revisões.