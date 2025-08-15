Proteção ou armadilha? Por que novos carros têm garantia 'quase eterna'

Se antes a garantia de um carro no Brasil era de um a três anos, hoje o cenário mudou completamente. Recentemente, a Chevrolet ampliou para cinco anos a cobertura de modelos como Onix e Tracker. A Toyota e sua divisão de luxo Lexus já tinham ido além: oferecem até 10 anos de proteção, desde que o dono siga o cronograma de revisões nas concessionárias.
O movimento não é novo. Há mais de uma década, Hyundai e Caoa Chery usaram essa estratégia para conquistar espaço, pois eram novas no mercado. A diferença é que, agora, até as marcas mais tradicionais, com anos de história no país, entram no jogo.
Mas será que as montadoras estão sendo generosas ou simplesmente encontraram uma forma de fidelizar clientes e aumentar o faturamento das oficinas sem aumentar tanto seu custo?
O preço da tranquilidade
Garantia longa não significa custo zero para o consumidor. Para ter a cobertura de cinco anos com um Chevrolet Onix, por exemplo, o dono precisa fazer pelo menos quatro revisões na rede autorizada, gastando cerca de R$ 2.892. Já para usufruir dos 10 anos completos oferecidos pela Toyota, serão pelo menos nove revisões, que somam aproximadamente R$ 8,6 mil.
Se perder um agendamento, o benefício pode ir embora. E é aí que entra a estratégia: quem segue à risca o plano de manutenção mantém o carro revisado e, de quebra, continua "preso" à concessionária - onde acaba conhecendo os lançamentos e, muitas vezes, trocando de carro antes mesmo do fim da garantia.
Carros estão quebrando menos?
Segundo Erwin Franieck, conselheiro executivo da SAE Brasil, o aumento das garantias é consequência direta de um salto na qualidade e no controle de produção de parte das montadoras. Afinal, já que os carros quebram menos, a equação de custo-benefício de oferecer uma garantia mais longa é vantajosa para as montadoras.
"Hoje, o projeto de um carro já prevê que o conjunto mecânico dure cerca de 240 mil km ou 10 anos. As peças críticas são testadas para essa vida útil. Com processos cada vez mais controlados e menos variação na fabricação, os problemas iniciais, que antes apareciam nos primeiros quilômetros quando havia alguma peça fora do padrão, estão cada vez mais raros."
Na prática, significa que, até completar esse "tempo de vida", um carro moderno dificilmente terá falhas graves fora das peças de desgaste natural (pastilhas de freio, pneus, filtros).
Franieck explica que os problemas são ainda menores nas marcas mais "conservadoras", como as japonesas. "A Toyota, por exemplo, não coloca nada novo no carro sem ter certeza de que vai dar certo. É uma forma de proteger o cliente. Eles abrem mão de ter sempre a última novidade do mercado para manter a confiabilidade, e isso é algo que pesa muito na hora de oferecer 10 anos de garantia. Nem todas as montadoras podem fazer essa oferta sem comprometer a saúde financeira."
Fidelização com cara de segurança
Para Ricardo Bacellar, consultor automotivo, oferecer 10 anos de garantia é "uma forma de bancar a credibilidade do produto" e, ao mesmo tempo, segurar o cliente na rede de serviços da marca. "A cada vez que um consumidor calcula o custo total de manter um carro, a garantia estendida pesa a favor. É um diferencial em um mercado cada vez mais competitivo."
Os consumidores, cada vez mais cautelosos, não se preocupam apenas com o preço de compra, mas com a durabilidade e o custo de manutenção ao longo do tempo. E essa mudança na mentalidade é um convite às montadoras para que ajustem suas estratégias e ofereçam mais do que apenas um bom carro; elas precisam garantir que seus produtos sejam uma escolha segura e confiável.
Quem oferece mais?
Hoje, pelo menos 11 marcas já oferecem garantias acima da média brasileira. A maioria está na faixa de cinco anos (caso de Chevrolet, Hyundai, Jeep, Kia, Mitsubishi, Zeekr, GWM e Caoa Chery). BYD vai a seis, JAC chega a oito em alguns modelos, e Toyota e Lexus lideram com os 10 anos, sempre condicionados ao cumprimento das revisões.
Proteção ou armadilha?
Na prática, a garantia longa é ótima para quem cuida bem do carro e já faria as revisões na concessionária de qualquer forma. Mas pode ser um gasto extra para quem prefere oficinas independentes, já que sair da rede oficial significa perder a cobertura.
E tem outro ponto: se os carros realmente estão mais duráveis, como dizem os especialistas, talvez a paz de espírito dos anos de cobertura, principalmente nas montadoras mais tradicionais, seja mais um chamariz comercial do que uma necessidade real.
