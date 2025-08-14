Carros sem imposto: por que algumas marcas aptas a importar devem recusar

Ter trazido, entre janeiro de 2023 e junho de 2025, ao menos 1% do total de veículos de cada categoria (código NCM) de eletrificados que o Brasil importou nesse período, considerando a quantidade de unidades, e não o valor.

Exemplo: se o Brasil importou 10 mil veículos de determinado tipo no período de referência, a empresa precisou ter importado pelo menos 100 unidades para se enquadrar período para se qualificar. Por essa razão, algumas montadoras que também importam elétricos e híbridos, como Chevrolet, não está na lista.

Atendendo a esses requisitos, a marca se torna automaticamente apta a usar a cota, mesmo que nunca tenha solicitado ou manifestado interesse em fazê-lo.

Quem deve usar - e quem não

O histórico e a estrutura industrial sugerem que a cota tende a ser mais aproveitada por marcas já adaptadas ao trabalho com kits desmontados. A portaria estabelece uma cota global de US$ 463 milhões para importação de kits CKD e SKD com imposto zerado, compartilhada por todas as 16 empresas habilitadas. Não há divisão prévia entre elas - as licenças são liberadas por ordem de solicitação, até que o limite seja atingido.

Assim, marcas que se movimentarem mais rápido podem abocanhar uma fatia maior, especialmente se outras não tiverem interesse em usar o benefício.