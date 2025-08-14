Carros sem imposto: por que algumas marcas aptas a importar devem recusar

O governo publicou no sistema oficial Siscomex a lista de 16 empresas aptas a importar veículos híbridos, híbridos plug-in e elétricos no formato CKD (completamente desmontado) e SKD (semi-desmontado) com isenção de imposto de importação, dentro de um teto global de US$ 463 milhões válido por seis meses. O que chama atenção é que, entre as beneficiadas, estão montadoras que nunca sinalizaram interesse em produzir no país - e, na prática, dificilmente vão usar o benefício.
A habilitação decorre de critérios objetivos definidos na Portaria Secex nº 420/2025. Para entrar na lista, a empresa precisava:
Ter ato de registro de compromisso válido;
Ter trazido, entre janeiro de 2023 e junho de 2025, ao menos 1% do total de veículos de cada categoria (código NCM) de eletrificados que o Brasil importou nesse período, considerando a quantidade de unidades, e não o valor.
Exemplo: se o Brasil importou 10 mil veículos de determinado tipo no período de referência, a empresa precisou ter importado pelo menos 100 unidades para se enquadrar período para se qualificar. Por essa razão, algumas montadoras que também importam elétricos e híbridos, como Chevrolet, não está na lista.
Atendendo a esses requisitos, a marca se torna automaticamente apta a usar a cota, mesmo que nunca tenha solicitado ou manifestado interesse em fazê-lo.
Quem deve usar - e quem não
O histórico e a estrutura industrial sugerem que a cota tende a ser mais aproveitada por marcas já adaptadas ao trabalho com kits desmontados. A portaria estabelece uma cota global de US$ 463 milhões para importação de kits CKD e SKD com imposto zerado, compartilhada por todas as 16 empresas habilitadas. Não há divisão prévia entre elas - as licenças são liberadas por ordem de solicitação, até que o limite seja atingido.
Assim, marcas que se movimentarem mais rápido podem abocanhar uma fatia maior, especialmente se outras não tiverem interesse em usar o benefício.
Nesse cenário, Audi, BMW, Caoa, BYD e, talvez, GWM têm mais chances de uso imediato. Já outras, apesar de aptas, dificilmente devem aproveitar a isenção no prazo de seis meses:
- Porsche e Volvo: operam apenas com importação de veículos prontos e nunca sinalizaram intenção de montar carros aqui.
- Mercedes-Benz: apesar de já ter investido em uma planta no Brasil no passado, a divisão de automóveis de passeio é 100% importada.
- Omoda-Jaecoo e GAC: sem fábricas em funcionamento e tempo insuficiente para estruturar uma linha de CKD/SKD até janeiro.
- Jaguar Land Rover: em reformulação global e sem previsão de retomar a produção no curto prazo.
Situação especial de quem já tem fábrica
Mesmo algumas empresas com produção nacional podem não aproveitar a cota:
- Hyundai: deve encerrar a montagem em Anápolis (GO) com o fim da parceria com a Caoa. Nenhum dos modelos feitos lá é híbrido ou elétrico, o que dificulta o uso no curto prazo.
- Honda: produz todos os modelos integralmente no país; poderia usar a cota para os primeiros híbridos nacionais com peças importadas, mas seis meses é pouco tempo para adaptar a fábrica.
- Renault: também monta veículos no Paraná e não atua com CKD/SKD atualmente; no entanto, a cota pode ser usada pela Geely, que montará carros na planta da marca no estado.
Por que o governo está abrindo mão do imposto
A isenção temporária de importação para veículos desmontados (CKD e SKD) foi anunciada como resposta a um pedido da BYD, que pleiteou alíquotas reduzidas por três anos - de 18% para 5% no caso do SKD e de 20% para 10% no CKD.
A montadora chinesa defendia que a medida facilitaria a entrada de componentes e adiantaria o início da produção em sua nova fábrica de Camaçari (BA), onde pretende fabricar modelos híbridos e elétricos. A proposta enfrentou resistência da Anfavea, que reúne as montadoras instaladas no país, alegando risco de desequilíbrio competitivo.
No fim, o governo optou por conceder apenas seis meses de isenção, com uma cota global de US$ 463 milhões para todas as empresas aptas, e antecipou para janeiro de 2027 a cobrança integral do imposto de importação de 35% para carros eletrificados desmontados.
