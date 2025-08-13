Falta de verbas paralisa radares de velocidade em rodovias federais

A coluna teve acesso, em repositório público na internet, a cópias da Nota Técnica nº 332/2025 e do Despacho nº 10844/2025, atribuídos à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e registrados no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Os documentos indicam que a verba destinada ao PNCV caiu de R$ 364,1 milhões para R$ 43,36 milhões na Lei Orçamentária de 2025, valor insuficiente para manter os contratos de fiscalização eletrônica.

No material, na tentativa de convencer o governo a liberar a verba para manutenção dos radares, a secretaria afirma que "o PNCV é um instrumento imprescindível para a segurança viária e para o cumprimento das metas estabelecidas no PNATRANS" e alerta que "a redução de recursos inviabiliza a continuidade do programa e pode comprometer os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil para redução de mortes no trânsito".

"Equipamentos estão ligados, mas não registram infrações"

Silvio Médici, presidente executivo da Abeetrans, confirmou à coluna que a suspensão começou no dia 1º de agosto. "Nas rodovias federais, os equipamentos continuam funcionando fisicamente, mas não há o registro das infrações. O que observamos é que o número de violações praticamente duplicou", afirma.

Segundo ele, o DNIT informou que o assunto está na Casa Civil para aprovar uma verba extraordinária: "Daqueles R$ 20 bilhões que foram descontingenciados recentemente, cerca de R$ 180 milhões poderiam ser destinados ao PNCV até dezembro para garantir a operação."

Contradição com a comunicação do governo

Para Rodolfo Rizzotto, fundador do SOS Estradas, o desligamento contradiz a própria política de comunicação do governo. "No início deste ano, foi determinado que todas as campanhas de trânsito no país deveriam usar o slogan 'Desacelere, seu bem maior é a vida'. Como falar isso às vésperas da Semana Nacional de Trânsito, com os radares desligados? Isso mostra que não existe política de segurança viária nesse governo, nem nos anteriores."