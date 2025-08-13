Falta de verbas paralisa radares de velocidade em rodovias federais

O contingenciamento de R$ 31,3 bilhões no Orçamento de 2025, anunciado pelo governo Lula (PT) para garantir o cumprimento da meta fiscal, provocou um efeito colateral preocupante: a suspensão do registro de infrações por radares em parte dos 47 mil quilômetros atualmente fiscalizados nas rodovias federais.
Operados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), os equipamentos seguem ligados, mas, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Tráfego (Abeetrans), deixaram de registrar multas desde 1º de agosto por falta de recursos no Programa Nacional de Controle Eletrônico de Velocidade (PNCV).
A informação também foi confirmada ao UOL Carros por policiais rodoviários federais que preferiram não se identificar. Procurados, o Ministério dos Transportes e o DNIT não comentaram o caso até o fechamento desta reportagem.
A coluna teve acesso, em repositório público na internet, a cópias da Nota Técnica nº 332/2025 e do Despacho nº 10844/2025, atribuídos à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) e registrados no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Os documentos indicam que a verba destinada ao PNCV caiu de R$ 364,1 milhões para R$ 43,36 milhões na Lei Orçamentária de 2025, valor insuficiente para manter os contratos de fiscalização eletrônica.
No material, na tentativa de convencer o governo a liberar a verba para manutenção dos radares, a secretaria afirma que "o PNCV é um instrumento imprescindível para a segurança viária e para o cumprimento das metas estabelecidas no PNATRANS" e alerta que "a redução de recursos inviabiliza a continuidade do programa e pode comprometer os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil para redução de mortes no trânsito".
"Equipamentos estão ligados, mas não registram infrações"
Silvio Médici, presidente executivo da Abeetrans, confirmou à coluna que a suspensão começou no dia 1º de agosto. "Nas rodovias federais, os equipamentos continuam funcionando fisicamente, mas não há o registro das infrações. O que observamos é que o número de violações praticamente duplicou", afirma.
Segundo ele, o DNIT informou que o assunto está na Casa Civil para aprovar uma verba extraordinária: "Daqueles R$ 20 bilhões que foram descontingenciados recentemente, cerca de R$ 180 milhões poderiam ser destinados ao PNCV até dezembro para garantir a operação."
Contradição com a comunicação do governo
Para Rodolfo Rizzotto, fundador do SOS Estradas, o desligamento contradiz a própria política de comunicação do governo. "No início deste ano, foi determinado que todas as campanhas de trânsito no país deveriam usar o slogan 'Desacelere, seu bem maior é a vida'. Como falar isso às vésperas da Semana Nacional de Trânsito, com os radares desligados? Isso mostra que não existe política de segurança viária nesse governo, nem nos anteriores."
Rizzotto lembra que, em 2019, no governo Jair Bolsonaro, houve suspensão parcial da fiscalização. "Ele tentou desligar todos os radares fixos, mas não conseguiu por decisão judicial. Retirou os portáteis da PRF, e, entre 16 de agosto e 23 de dezembro daquele ano, não houve nenhuma multa por excesso de velocidade aplicada pela PRF. No governo anterior foi por decisão política; agora, é por incompetência administrativa."
Segundo ele, no episódio de 2019, houve aumento de 15% na média mensal de mortos nas rodovias.
De acordo com o Ipea, cada sinistro com vítima fatal em rodovias federais custa, em média, R$ 664,8 mil (valor de 2014), o que, corrigido pelo IPCA, equivale a R$ 22,6 bilhões por ano para a sociedade. Os atuais R$ 43,36 milhões destinados ao PNCV representam menos de 0,2% desse custo.
Rizzotto ainda alerta que a extinção do DPVAT agrava o cenário, deixando famílias desassistidas e o SUS com menos recursos. "Sem DPVAT e sem radares, teremos mais mortos, mais feridos e mais gastos públicos."
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.