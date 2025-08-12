Multa de R$ 35 mil: saiba qual é a infração de trânsito mais cara do Brasil

Quem nunca foi surpreendido por um protesto no meio do trânsito? De repente o fluxo para, buzinas ecoam e a ansiedade de chegar ao destino dá lugar à curiosidade: 'o que aconteceu lá na frente?'
O que muitos motoristas não sabem é que o CTB (Código de Trânsito Brasileiro) prevê punições severas para quem usa veículos para bloquear vias, e a multa mais alta pode chegar a R$ 35 mil —essa é a punição financeira mais cara do país para uma única infração de trânsito.
A seguir, explico detalhes sobre essa multa e como ela pode atingir um valor tão elevado.
O CTB divide as multas em quatro categorias, com valores fixos:
Leve: R$ 88,38
Média: R$ 130,16
Grave: R$ 195,23
Gravíssima: R$ 293,47
Esses valores são a base de cálculo. Em algumas infrações gravíssimas, a lei aplica fatores multiplicadores que aumentam muito a conta, podendo chegar a 120 vezes, como no caso da infração com multa de R$ 35 mil prevista no Artigo 253-A do CTB.
O que diz o Artigo 253-A
Criado pela Lei nº 13.281/2016, o Artigo 253-A considera gravíssima a conduta de "usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito competente".
- Condutor que bloqueia via: multiplicador de 20 vezes = R$ 5.869,40
- Organizador identificado: multiplicador de 60 vezes = R$ 17.608,20
- Organizador reincidente (em até 12 meses): multiplicador de 120 vezes = R$ 35.216,40
Além da multa, há suspensão do direito de dirigir por 12 meses e remoção do veículo. A regra vale para pessoas físicas ou jurídicas.
Segundo o advogado Marco Fabrício Vieira, a penalidade máxima é rara de ver na prática, pois exige prova robusta de que o autuado realmente organizou o bloqueio. Já as multas aplicadas a quem é flagrado usando o veículo para obstruir a via são mais comuns.
Multa de R$ 35 mil foi precedida de greve
O Artigo 253-A foi resultado direto de um período turbulento no país.
Em novembro de 2015, o Brasil vivia um cenário de crise econômica, alta do preço dos combustíveis e inflação elevada. Nesse contexto, ocorreram grandes manifestações de caminhoneiros e outras categorias, que bloquearam estradas estratégicas em vários estados, afetando o abastecimento de alimentos, combustíveis e insumos industriais.
O governo da época, liderado por Dilma Rousseff (PT), reagiu com a Medida Provisória nº 699, publicada em 10 de novembro de 2015, que alterou o CTB e criou penalidades específicas para esse tipo de conduta. O objetivo declarado era proteger a segurança viária e manter a fluidez das rodovias, sem eliminar o direito de protesto, mas estabelecendo que qualquer bloqueio deveria ser previamente autorizado pelo órgão de trânsito competente.
A MP foi convertida na Lei nº 13.281, sancionada em 5 de maio de 2016, mas com vigência integral a partir de 1º de novembro de 2016.
O texto também incluiu um ponto polêmico: a anistia de multas aplicadas entre 9 de novembro de 2015 e a publicação da lei, beneficiando motoristas e empresas multadas durante as primeiras operações de fiscalização com base na MP.
Embora voltada principalmente para situações em rodovias federais, a regra passou a valer para todo o território nacional, podendo ser aplicada também em vias urbanas sempre que um veículo for usado para interromper ou dificultar a circulação sem autorização.
Outras multas que pesam no bolso
O Artigo 253-A é o topo da lista, mas não está sozinho no pódio das penalidades mais caras do CTB. Há outras infrações gravíssimas com multiplicadores altos:
Conduzir veículo sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa (Art. 165) - multiplicador ×10 = R$ 2.934,70
Usar veículo para "racha" ou competição não autorizada (Art. 174) - multiplicador ×10 = R$ 2.934,70
Forçar passagem entre veículos que transitam em sentidos opostos, colocando outros em risco (Art. 191) - multiplicador ×10 = R$ 2.934,70
Transitar com o veículo desligado, em declive, sem controle de freios (Art. 231, IX) - multiplicador ×5 = R$ 1.467,35
Muitas dessas infrações também vêm acompanhadas de suspensão da CNH e somam sete pontos no prontuário do condutor.
