Multa de R$ 35 mil: saiba qual é a infração de trânsito mais cara do Brasil

O Artigo 253-A foi resultado direto de um período turbulento no país.

Em novembro de 2015, o Brasil vivia um cenário de crise econômica, alta do preço dos combustíveis e inflação elevada. Nesse contexto, ocorreram grandes manifestações de caminhoneiros e outras categorias, que bloquearam estradas estratégicas em vários estados, afetando o abastecimento de alimentos, combustíveis e insumos industriais.

O governo da época, liderado por Dilma Rousseff (PT), reagiu com a Medida Provisória nº 699, publicada em 10 de novembro de 2015, que alterou o CTB e criou penalidades específicas para esse tipo de conduta. O objetivo declarado era proteger a segurança viária e manter a fluidez das rodovias, sem eliminar o direito de protesto, mas estabelecendo que qualquer bloqueio deveria ser previamente autorizado pelo órgão de trânsito competente.

A MP foi convertida na Lei nº 13.281, sancionada em 5 de maio de 2016, mas com vigência integral a partir de 1º de novembro de 2016.

O texto também incluiu um ponto polêmico: a anistia de multas aplicadas entre 9 de novembro de 2015 e a publicação da lei, beneficiando motoristas e empresas multadas durante as primeiras operações de fiscalização com base na MP.

Embora voltada principalmente para situações em rodovias federais, a regra passou a valer para todo o território nacional, podendo ser aplicada também em vias urbanas sempre que um veículo for usado para interromper ou dificultar a circulação sem autorização.