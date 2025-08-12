Governo divulga marcas que terão isenção para importar carros; veja a lista

O governo federal publicou no sistema oficial Siscomex a lista de 16 montadoras habilitadas a importar veículos híbridos, híbridos plug-in e elétricos no formato CKD (completamente desmontado) e SKD (semidesmontado) com alíquota zero de imposto de importação, até o limite global de US$ 463 milhões. A medida vale por seis meses e foi regulamentada pela Portaria Secex nº 420/2025.
Quem está na lista: Audi, BMW, BYD, Caoa Chery, GAC, GWM, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Kia Motors, Mercedes-Benz, Omoda-Jaecoo, Porsche, Renault, Toyota e Volvo.
O valor não é individual para cada empresa: o teto será dividido entre todas, conforme critérios do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).
O cenário das empresas
Das 16, nove já têm operação industrial no Brasil ou planeja inaugurar sua planta em breve: Audi, BMW, BYD, Caoa Chery, GWM, Honda, Hyundai, Renault e Toyota.
Entre elas, Honda, Hyundai, Toyota e Renault chamam a atenção por não terem anunciado previamente planos de montagem CKD/SKD, mas agora podem usar o benefício para trazer modelos eletrificados ainda não produzidos localmente.
Na outra ponta, embora estejam na lista, Kia, Volvo, Porsche e Mercedes-Benz dificilmente vão usar a cota, já que suas operações no país são focadas em importação de veículos prontos, sem montagem local. Omoda-Jaecoo e GAC ainda não possuem unidade fabril em funcionamento e dificilmente conseguiriam estruturar uma linha de montagem no prazo de seis meses.
A Jaguar Land Rover, que tem uma fábrica no estado do Rio de Janeiro, está em plena reformulação de marca e não deve retomar a produção no curto prazo.
O que cada formato significa
- CKD (Completely Knocked Down) - veículo totalmente desmontado, enviado em peças para montagem integral no Brasil.
- SKD (Semi Knocked Down) - carro parcialmente montado, que exige menos etapas de montagem local.
Como a cota surgiu
O modelo foi desenhado após pleito da BYD, que queria redução de imposto por mais tempo e sem limite de valor para importar kits de sua operação em Camaçari (BA). O governo optou por um meio-termo: seis meses de isenção, teto de US$ 463 milhões e manutenção do cronograma de aumento gradual da alíquota de veículos prontos até 2027.
A solução dividiu o setor: BYD teve um resultado apenas parcialmente positivo, montadoras da Anfavea comemoraram previsibilidade e proteção à produção nacional e a GWM, que já planejava montagem fora do regime CKD/SKD, viu pouco impacto direto, apesar de ter se candidatado ao benefício.
Quantos veículos cabem nessa conta
O teto de US$ 463 milhões se refere ao valor de importação (CIF). Considerando um veículo vendido a R$ 200 mil, com custo de importação equivalente a cerca de metade desse valor, a cota permitiria trazer cerca de 30 mil veículos no total durante o período.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.