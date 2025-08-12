Assine UOL
Governo divulga marcas que terão isenção para importar carros; veja a lista

Além da BYD, outras 15 montadoras estão na lista de empresas que podem ser beneficiadas pela isenção de imposto de importação para carros desmontados
Além da BYD, outras 15 montadoras estão na lista de empresas que podem ser beneficiadas pela isenção de imposto de importação para carros desmontados Imagem: Divulgação

O governo federal publicou no sistema oficial Siscomex a lista de 16 montadoras habilitadas a importar veículos híbridos, híbridos plug-in e elétricos no formato CKD (completamente desmontado) e SKD (semidesmontado) com alíquota zero de imposto de importação, até o limite global de US$ 463 milhões. A medida vale por seis meses e foi regulamentada pela Portaria Secex nº 420/2025.

Quem está na lista: Audi, BMW, BYD, Caoa Chery, GAC, GWM, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Kia Motors, Mercedes-Benz, Omoda-Jaecoo, Porsche, Renault, Toyota e Volvo.

O valor não é individual para cada empresa: o teto será dividido entre todas, conforme critérios do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

O cenário das empresas

Das 16, nove já têm operação industrial no Brasil ou planeja inaugurar sua planta em breve: Audi, BMW, BYD, Caoa Chery, GWM, Honda, Hyundai, Renault e Toyota.

Entre elas, Honda, Hyundai, Toyota e Renault chamam a atenção por não terem anunciado previamente planos de montagem CKD/SKD, mas agora podem usar o benefício para trazer modelos eletrificados ainda não produzidos localmente.

Na outra ponta, embora estejam na lista, Kia, Volvo, Porsche e Mercedes-Benz dificilmente vão usar a cota, já que suas operações no país são focadas em importação de veículos prontos, sem montagem local. Omoda-Jaecoo e GAC ainda não possuem unidade fabril em funcionamento e dificilmente conseguiriam estruturar uma linha de montagem no prazo de seis meses.

A Jaguar Land Rover, que tem uma fábrica no estado do Rio de Janeiro, está em plena reformulação de marca e não deve retomar a produção no curto prazo.

O que cada formato significa

  • CKD (Completely Knocked Down) - veículo totalmente desmontado, enviado em peças para montagem integral no Brasil.
  • SKD (Semi Knocked Down) - carro parcialmente montado, que exige menos etapas de montagem local.
Como a cota surgiu

O modelo foi desenhado após pleito da BYD, que queria redução de imposto por mais tempo e sem limite de valor para importar kits de sua operação em Camaçari (BA). O governo optou por um meio-termo: seis meses de isenção, teto de US$ 463 milhões e manutenção do cronograma de aumento gradual da alíquota de veículos prontos até 2027.

A solução dividiu o setor: BYD teve um resultado apenas parcialmente positivo, montadoras da Anfavea comemoraram previsibilidade e proteção à produção nacional e a GWM, que já planejava montagem fora do regime CKD/SKD, viu pouco impacto direto, apesar de ter se candidatado ao benefício.

Quantos veículos cabem nessa conta

O teto de US$ 463 milhões se refere ao valor de importação (CIF). Considerando um veículo vendido a R$ 200 mil, com custo de importação equivalente a cerca de metade desse valor, a cota permitiria trazer cerca de 30 mil veículos no total durante o período.

