Governo divulga marcas que terão isenção para importar carros; veja a lista

O governo federal publicou no sistema oficial Siscomex a lista de 16 montadoras habilitadas a importar veículos híbridos, híbridos plug-in e elétricos no formato CKD (completamente desmontado) e SKD (semidesmontado) com alíquota zero de imposto de importação, até o limite global de US$ 463 milhões. A medida vale por seis meses e foi regulamentada pela Portaria Secex nº 420/2025.

Quem está na lista: Audi, BMW, BYD, Caoa Chery, GAC, GWM, Honda, Hyundai, Jaguar Land Rover, Kia Motors, Mercedes-Benz, Omoda-Jaecoo, Porsche, Renault, Toyota e Volvo.

O valor não é individual para cada empresa: o teto será dividido entre todas, conforme critérios do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).