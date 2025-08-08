'Musk brasileiro' vende carro na planta e quer fábrica da Caoa Chery em SP

Lecar 459: um cupê de quatro portas com visual esportivo e tração 100% elétrica. Tem autonomia prometida de até 1.000 km graças a um motor flex 1.0 turbo da Horse (o mesmo do Renault Kardian) que atua apenas como gerador de energia, sem ligação com a tração. É vendido por R$ 159.300.

Campo: seria a primeira picape cabine dupla híbrida flex do Brasil, também com tração elétrica e extensor de autonomia. O modelo será apresentado oficialmente na Fenasucro, em Sertãozinho (SP), como alternativa ecológica para o agro. Tem o mesmo preço do 459.

TÁTICO: um SUV urbano de baixo volume, com acabamento personalizado e produção sob demanda no estilo 'fatto a mano', por R$ 189 mil. O modelo terá o mesmo sistema de tração elétrica e gerador a etanol, mas com foco em design e exclusividade.

Carros na planta

Mesmo sem fábrica pronta, o fundador da Lecar afirma que a procura pelos carros é surpreendente, com uma fila de espera com mais de 5 mil pessoas. Com isso, a empresa criou um modelo próprio de comercialização, que lembra a venda de imóveis 'na planta'.

Inspirado no setor imobiliário e na Tesla, o cliente paga R$ 9 mil para entrar na fila e só desembolsa o restante 30 dias antes da produção do seu carro - quando a fábrica ficar pronta.