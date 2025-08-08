'Musk brasileiro' vende carro na planta e quer fábrica da Caoa Chery em SP

Imagine pagar R$ 9 mil para reservar um carro que ainda não começou a ser produzido e nem tem fábrica pronta? Ou abrir uma concessionária de uma marca que não tem nenhum veículo rodando nas ruas? Esse é o cenário da Lecar, montadora brasileira que promete entregar, a partir de 2026, uma linha de veículos híbridos flex com tecnologia nacional.
Fundada por Flávio Figueiredo Assis, apelidado de 'Elon Musk brasileiro', a empresa afirma já ter mais de 5 mil pessoas na fila de espera, concessionária em funcionamento (e outras a caminho), além de parcerias com grandes fornecedores da indústria automotiva. Tudo isso sem linha de montagem ativa.
O que vende a Lecar
O plano da Lecar começa com três modelos híbridos, todos com o mesmo conjunto mecânico: um motor a combustão flex que gera energia para baterias elétricas.
Lecar 459: um cupê de quatro portas com visual esportivo e tração 100% elétrica. Tem autonomia prometida de até 1.000 km graças a um motor flex 1.0 turbo da Horse (o mesmo do Renault Kardian) que atua apenas como gerador de energia, sem ligação com a tração. É vendido por R$ 159.300.
Campo: seria a primeira picape cabine dupla híbrida flex do Brasil, também com tração elétrica e extensor de autonomia. O modelo será apresentado oficialmente na Fenasucro, em Sertãozinho (SP), como alternativa ecológica para o agro. Tem o mesmo preço do 459.
TÁTICO: um SUV urbano de baixo volume, com acabamento personalizado e produção sob demanda no estilo 'fatto a mano', por R$ 189 mil. O modelo terá o mesmo sistema de tração elétrica e gerador a etanol, mas com foco em design e exclusividade.
Carros na planta
Mesmo sem fábrica pronta, o fundador da Lecar afirma que a procura pelos carros é surpreendente, com uma fila de espera com mais de 5 mil pessoas. Com isso, a empresa criou um modelo próprio de comercialização, que lembra a venda de imóveis 'na planta'.
Inspirado no setor imobiliário e na Tesla, o cliente paga R$ 9 mil para entrar na fila e só desembolsa o restante 30 dias antes da produção do seu carro - quando a fábrica ficar pronta.
Há também a opção de compra programada, semelhante a um consórcio, com parcelas mensais e entrega do carro na metade do plano de pagamento. Quem desiste da compra paga uma multa, mas recupera parte do valor. A proposta, segundo Flávio, é viabilizar o financiamento da produção com menor dependência de crédito bancário.
O fundador avalia que 80% das pessoas que entram na fila "estão ali pela causa" e não necessariamente pelo produto. "Querem ver um carro nacional rodando", resume.
Rede de concessionárias mesmo sem produção
Com uma concessionária aberta em São Caetano do Sul (SP) nesta quinta-feira (07) e outra prestes a ser inaugurada em Brasília, Flávio afirma que a Lecar já contabiliza mais de 300 interessados em abrir novas lojas.
A empresa aposta em um modelo de showroom enxuto, com lojas de até 150 m² e sem oficina própria. Com isso, tem atraído empresários que possuem revendas independentes, mas nunca conseguiram ser concessionários de uma montadora. Esse é o caso do primeiro parceiro da Lecar, no ABC Paulista.
O pós-venda será responsabilidade da própria montadora, por meio de service centers regionais. "A gente quer capilaridade. Teremos mais lojas do que oficinas. Isso reduz custo e aumenta presença", afirma Flávio.
R$ 870 milhões e uma fábrica no papel
A promessa inicial era começar a produzir ainda em 2024, em Caxias do Sul (RS). Na época, a previsão era um investimento de R$ 1,1 bilhão para a produção do primeiro elétrico nacional. Agora, a previsão é agosto de 2026, dois anos de atraso, com mudança também no endereço da fábrica: o novo projeto será em Sooretama, no Espírito Santo, terra natal do fundador.
Flávio diz que toda a fase de estudos está pronta, da linha de montagem ao layout da planta, e que espera apenas a licença de obra. A planta será enxuta e terceirizará a estamparia, aproveitando estruturas já existentes no Brasil.
O investimento total estimado é de R$ 870 milhões, sendo R$ 90 milhões já investidos, principalmente em projetos, equipamentos e consultorias. O financiamento vem de recursos próprios e bancários, e a expectativa é atrair investidores institucionais nos próximos meses.
De olho na fábrica da Caoa Chery
Enquanto a fábrica de Linhares ainda aguarda licença, a Lecar mira outra oportunidade: a planta da Caoa Chery em Jacareí (SP), atualmente desativada. A prefeitura ameaça retomar o terreno por abandono, e Flávio já manifestou oficialmente interesse.
O empresário afirmou ao UOL Carros que a intenção não é substituir Sooretama, e sim ampliar a capacidade de produção. "Se conseguirmos Jacareí, os mesmos modelos seriam produzidos lá. Isso traria agilidade e criaria empregos em duas regiões diferentes", afirmou o fundador.
A estratégia lembra uma tentativa anterior da Lecar de assumir a fábrica da Ford em Camaçari (BA), em 2024, disputando o espaço com a BYD. Na época, Flávio prometeu investimentos de até R$ 8 bilhões e criação de 15 mil empregos, mas o pleito não foi considerado pelo Governo da Bahia.
Apoio da indústria tradicional
Apesar da desconfiança que ainda ronda a iniciativa, a Lecar afirma que vem recebendo apoio de pesos pesados da indústria nacional. Flávio diz ter encontrado acolhimento entre montadoras já consolidadas, como Renault, Toyota e GM.
"A GM abriu as portas, nos deixou visitar as fábricas, filmar, conversar com os engenheiros. A Renault está fornecendo motores através da Horse (empresa do mesmo grupo), e a Toyota também nos deu acesso técnico. Existe um sentimento de união pela retomada da indústria nacional", disse.
Além das montadoras, a Lecar firmou parcerias com grandes fornecedores, como:
WEG, que fornece o gerador elétrico do sistema híbrido;
HORSE, que produz o motor flex 1.0 turbo;
Grupo Randon, com suspensão (Suspensys), freios (Fras-le) e amortecedores (Nakata);
Maxion Wheels, Pirelli, Fanavid, Camaco, JBS Couros, Apolo (Marcopolo) e Keko também estão no projeto.
Real ou fake?
A trajetória da Lecar está repleta de promessas ousadas. Uma história que, na mesa de bar, poderia começar com "ele tinha R$ 870 milhões e um sonho". Em janeiro de 2024, Flávio dizia que começaria a produzir 300 carros por mês em dezembro do mesmo ano. O prazo passou, a produção não começou, mas o discurso permanece firme.
A comparação com a Tesla, os slogans nacionalistas e a insistência no potencial do etanol como combustível limpo ajudam a empolgar parte do público. "O que estamos fazendo é mostrar que é possível ter uma montadora 100% brasileira com tecnologia de ponta", defende o fundador.
Ainda assim, a desconfiança é inevitável. Flávio sabe disso. "O brasileiro foi educado a aplaudir o gringo. Mas nosso diferencial é o calor, o orgulho de pertencer. Estamos construindo um carro com alma brasileira", diz.
O fato é que Lecar ainda não tem carro rodando nas ruas, nem fábrica em construção. Mas tem fila de clientes, rede de concessionárias, fornecedores nacionais e apoio de algumas marcas do setor automotivo tradicional. O projeto, no entanto, exige fôlego. Montar uma montadora do zero no Brasil continua sendo uma tarefa de alto risco.
Flávio, por sua vez, não recua: "A gente está construindo algo que o brasileiro nunca viu. Um carro feito no Brasil, para o Brasil, com a cara do Brasil. E vamos entregar."
E, aí, será que ele chega lá?
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.