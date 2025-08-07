GM e Ford perdem, Toyota se dá bem: tarifas de Trump afetam montadoras

Desde o início de 2025, a política comercial dos Estados Unidos mudou radicalmente as regras do jogo para a indústria automotiva global. Com tarifas que chegaram a 25% sobre veículos e autopeças importados, além de novas barreiras contra países como Brasil, Coreia do Sul e China, o governo Trump deflagrou um verdadeiro terremoto no setor.
Algumas montadoras saíram relativamente ilesas, ou até favorecidas. Outras, especialmente as que produzem fora dos EUA, estão tendo que rever estratégias às pressas para conter prejuízos que somam bilhões.
Vamos direto ao ponto: quem ganhou, quem perdeu, e por quê?
As derrotadas
General Motors
A GM é, até o momento, o grupo mais prejudicado pelas novas tarifas. A empresa estima perdas entre US$ 4 a 5 bilhões apenas em 2025, após a aplicação da tarifa de 25% sobre veículos e peças importadas do México e do Canadá, dois países onde a GM mantém grande parte de sua produção.
O impacto foi tão grave que a montadora retirou sua projeção de lucro anual.
Ford
Com cerca de 80% da produção localizada nos EUA, a Ford sofreu menos que a GM, mas mesmo assim projeta um impacto de até US$ 3 bilhões em 2025. A empresa também é afetada pela tarifa de 50% aplicada sobre componentes brasileiros, que encarece partes da sua cadeia de fornecimento.
A Ford já anunciou a expansão de sua fábrica em Indiana, nos EUA, tentando acelerar a produção doméstica para escapar do peso tarifário.
Outras afetadas
Montadoras como Nissan e Volkswagen, que fabricam muitos veículos no México, foram duramente atingidas pelas tarifas. A marca japonesa, por exemplo, passou a oferecer descontos agressivos nos EUA para compensar o aumento de custos.
A Jaguar Land Rover, sem acordo bilateral vigente com os EUA, chegou a suspender temporariamente as exportações ao país. A Audi fez o mesmo com parte de sua produção europeia.
Quem se deu bem ou sofreu pouco
Tesla
A Tesla passou praticamente ilesa por esse terremoto tarifário. Quase toda sua produção ocorre nos EUA e a empresa importa poucos componentes, ainda que tenha sentido algum impacto no custo de baterias vindas da Ásia. Com isso, manteve preços mais estáveis e competitividade em relação aos rivais.
Japonesas
Graças a um acordo bilateral entre Estados Unidos e Japão, veículos japoneses passaram a ser tarifados em 15% (e não 25%). Isso deu fôlego extra para Toyota e Honda, que conseguiram preservar sua posição no mercado americano, e até expandir.
Além disso, parte da produção japonesa já está instalada nos EUA, o que reduz ainda mais o impacto tarifário. Enquanto isso, montadoras americanas pagam tarifas mais altas para trazer veículos de países vizinhos. Um contrassenso que tem sido alvo de críticas internas.
Europeias
Acordos similares garantiram a montadoras europeias uma tarifa de 15%, menos pior do que os 25% iniciais. Ainda assim, marcas como Audi, BMW e Jaguar enfrentam desafios logísticos e aumento nos custos de matéria-prima, como aço e alumínio, que continuam tarifados em até 50%.
Coreanas
A Coreia do Sul conseguiu negociar uma redução de tarifa para 15%, mas perdeu a vantagem do antigo acordo KORUS, que previa apenas 2,5%. Como resultado, ações da Hyundai e Kia caíram fortemente. O governo sul-coreano prometeu US$ 350 bilhões em apoio às empresas e novos investimentos nos EUA para tentar neutralizar os efeitos.
Brasil sai ileso
O tarifaço contra o Brasil, iniciado no último dia primeiro, é um dos episódios menos debatidos no cenário automotivo dos EUA. Além disso, neste primeiro momento ficaram isentos do tarifaço as autopeças e os veículos produzidos no país.
O Brasil exportou mais de US$ 1,3 bilhão em autopeças aos EUA, incluindo motores fabricados pela Toyota do Brasil, blocos da Nemak (que abastece GM e Ford) e componentes elétricos diversos.
E para o consumidor americano?
O preço médio dos veículos novos nos EUA subiu de US$ 48 mil para US$ 54 mil;
As vendas projetadas para 2025 foram revistas para 15,5 milhões de unidades, abaixo do esperado;
Montadoras tentam absorver os custos sem repassar totalmente ao consumidor, mas isso deve mudar com o tempo.
