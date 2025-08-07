GM e Ford perdem, Toyota se dá bem: tarifas de Trump afetam montadoras

As derrotadas

General Motors

A GM é, até o momento, o grupo mais prejudicado pelas novas tarifas. A empresa estima perdas entre US$ 4 a 5 bilhões apenas em 2025, após a aplicação da tarifa de 25% sobre veículos e peças importadas do México e do Canadá, dois países onde a GM mantém grande parte de sua produção.

O impacto foi tão grave que a montadora retirou sua projeção de lucro anual.



Ford

Com cerca de 80% da produção localizada nos EUA, a Ford sofreu menos que a GM, mas mesmo assim projeta um impacto de até US$ 3 bilhões em 2025. A empresa também é afetada pela tarifa de 50% aplicada sobre componentes brasileiros, que encarece partes da sua cadeia de fornecimento.



A Ford já anunciou a expansão de sua fábrica em Indiana, nos EUA, tentando acelerar a produção doméstica para escapar do peso tarifário.



Outras afetadas

Montadoras como Nissan e Volkswagen, que fabricam muitos veículos no México, foram duramente atingidas pelas tarifas. A marca japonesa, por exemplo, passou a oferecer descontos agressivos nos EUA para compensar o aumento de custos.



A Jaguar Land Rover, sem acordo bilateral vigente com os EUA, chegou a suspender temporariamente as exportações ao país. A Audi fez o mesmo com parte de sua produção europeia.

Quem se deu bem ou sofreu pouco

Tesla

A Tesla passou praticamente ilesa por esse terremoto tarifário. Quase toda sua produção ocorre nos EUA e a empresa importa poucos componentes, ainda que tenha sentido algum impacto no custo de baterias vindas da Ásia. Com isso, manteve preços mais estáveis e competitividade em relação aos rivais.

Japonesas

Graças a um acordo bilateral entre Estados Unidos e Japão, veículos japoneses passaram a ser tarifados em 15% (e não 25%). Isso deu fôlego extra para Toyota e Honda, que conseguiram preservar sua posição no mercado americano, e até expandir.



Além disso, parte da produção japonesa já está instalada nos EUA, o que reduz ainda mais o impacto tarifário. Enquanto isso, montadoras americanas pagam tarifas mais altas para trazer veículos de países vizinhos. Um contrassenso que tem sido alvo de críticas internas.



Europeias

Acordos similares garantiram a montadoras europeias uma tarifa de 15%, menos pior do que os 25% iniciais. Ainda assim, marcas como Audi, BMW e Jaguar enfrentam desafios logísticos e aumento nos custos de matéria-prima, como aço e alumínio, que continuam tarifados em até 50%.



Coreanas

A Coreia do Sul conseguiu negociar uma redução de tarifa para 15%, mas perdeu a vantagem do antigo acordo KORUS, que previa apenas 2,5%. Como resultado, ações da Hyundai e Kia caíram fortemente. O governo sul-coreano prometeu US$ 350 bilhões em apoio às empresas e novos investimentos nos EUA para tentar neutralizar os efeitos.