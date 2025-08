Bola da vez: por que montadoras chinesas estão investindo bilhões no Brasil

Ou seja, em alguns casos, o imposto total supera 45%.

Com mercados tradicionais impondo barreiras tão severas, o Brasil surge como um refúgio estratégico, com tarifas entre 25% e 30% para carros eletrificados. Mesmo com a retomada gradual do imposto de importação para eletrificados, que chegará a 35% em 2026, seguimos sendo um destino altamente competitivo para as marcas chinesas.

Brasil: ambiente favorável

O Brasil ainda oferece um conjunto de vantagens que vai além de tarifas mais baixas do que EUA e Europa: ambiente regulatório menos politizado, demanda crescente por veículos eletrificados (sobretudo híbridos) e logística favorável, com acesso ao mercado regional via Mercosul.

A advogada Andrea Weiss, especialista em direito aduaneiro, reforça:

"Mesmo com o aumento das tarifas no Brasil, o país continua sendo visto como estratégico. Temos um ambiente [mercado e consumidores] mais receptivo aos investimentos chineses."