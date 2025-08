Ford é condenada a pagar R$ 30 milhões por fechamento de fábrica na Bahia

Mais de quatro anos após anunciar o fechamento de suas fábricas no Brasil, a Ford foi condenada a pagar R$ 30 milhões por danos morais coletivos devido ao encerramento das atividades em sua planta de Camaçari, na Bahia - feito sem negociação prévia com o sindicato dos trabalhadores.

A decisão foi tomada pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, segundo informou o MPT-BA (Ministério Público do Trabalho da Bahia).

A condenação atende a uma ação civil pública ajuizada pelo próprio MPT, que apontou a falta de diálogo da montadora com os representantes sindicais antes da demissão em massa dos funcionários. Segundo o órgão, a Ford descumpriu compromissos assumidos em acordos coletivos e em contratos com o BNDES, além de tomar a decisão de encerrar as atividades de forma unilateral, o que viola princípios de proteção à negociação coletiva.