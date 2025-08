Peça da Ford Ranger vira alvo de ladrões e prejuízo já supera R$ 1.200

Em 2023, donos do Volkswagen Nivus passaram a sofrer com furtos ao emblema frontal do SUV, que escondia o radar do controle de cruzeiro adaptativo. O item chegou a custar mais de R$ 2.000, o que o tornou extremamente visado. Diante da onda de queixas, a marca reduziu o preço da peça para R$ 196,87. O módulo eletrônico do sistema também caiu de quase R$ 10 mil para R$ 1.209,60.

Outro exemplo veio da Audi, que, após uma sequência de furtos à grade frontal de modelos A3, A4 e Q3, passou a substituir gratuitamente a peça mediante apresentação de boletim de ocorrência. A ação fez com que os registros de furtos praticamente desaparecessem.