'Carro popular': novos descontos do governo cairão no colo das locadoras?

Desconto existe, mas é modesto

O próprio setor de locação reconhece que o impacto da isenção não é tão expressivo quanto parece. "Essa mexida dá no máximo 4,35% no valor final do carro, e isso se aplica a poucos modelos muito específicos", diz o executivo da ABLA.

Na prática, como as locadoras já negociam com descontos diretos das montadoras, o ganho adicional do IPI zerado não é tão agressivo quanto parece. Além disso, parte dos modelos anunciados pelas fabricantes como "com desconto do IPI" já estavam com promoções desde o início do ano, o que dificulta isolar o efeito real do novo programa.

Varejo em queda, vendas diretas em alta

A imagem das vendas no setor reforça essa percepção. Segundo análise publicada no programa Papo de Garagem, as vendas no varejo (pessoa física) vêm perdendo espaço mês a mês, enquanto as vendas diretas, como as feitas para locadoras, já ultrapassam 55% do total de veículos comercializados no Brasil.

Essa mudança estrutural explica porque um programa que deveria atingir o consumidor final está, na prática, mais afinado com os interesses de empresas.