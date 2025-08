BYD perdeu? O que muda com a novas regras de importação de veículos

Montadoras tradicionais também comemoram

Ciro Possobom, presidente da Volkswagen do Brasil Imagem: Jorge Moraes/UOL

A fala do presidente da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom, resume o sentimento entre as associadas da Anfavea. Em entrevista exclusiva à coluna, ele reforçou que a indústria precisa de regras claras e estáveis para justificar investimentos de longo prazo.

"Ver uma regra que muda no meio do caminho atrapalha tudo. Com previsibilidade, conseguimos manter os investimentos, gerar empregos e desenvolver fornecedores locais".

Para a Volkswagen, que já anunciou investimentos de R$ 20 bilhões até 2028 na América do Sul, a decisão da Camex traz segurança jurídica. A empresa continuará apostando na produção local com alta nacionalização (85% no Brasil). Apenas em compra de peças, a marca deve gastar R$ 26,3 bilhões no país em 2025.

Sobre a provocação da BYD ao chamar as montadoras tradicionais de "dinossauros", Ciro Possobom responde que "falar que a Volkswagen, um dos maiores grupos automotivos do mundo, não tem tecnologia... isso não é correto. Temos tecnologia de sobra, o que fazemos é adaptá-la à realidade do Brasil. O nosso papel não é atender só nichos, é democratizar o acesso. Eu preciso oferecer tecnologia de forma acessível para o brasileiro, que financia um carro por 48 meses e usa ele por muitos anos", afirma.