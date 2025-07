Governo antecipa imposto de 35% para elétricos e dá benefício parcial à BYD

O Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex) decidiu hoje antecipar para janeiro de 2027 o início da cobrança integral de 35% de imposto de importação para veículos elétricos ou híbridos montados no Brasil com 100% de peças importadas nos regimes SKD (com componentes previamente montados) ou CKD (completamente desmontados).

A medida encurta em um ano e meio o cronograma anterior e atende parcialmente ao pleito das montadoras tradicionais, que pressionaram o governo a endurecer regras para entrada de veículos eletrificados importados.

Ao mesmo tempo, o órgão do governo federal atendeu de forma limitada pedido da BYD, aprovando cotas temporárias de importação com alíquota zero para veículos em kits CKD e SKD, válidas por seis meses e com valor total de US$ 463 milhões. A montadora chinesa pleiteava a redução das alíquotas de para 10% (SKD) e 5% (CKD) até julho de 2028 para viabilizar sua operação em fase inicial na fábrica de Camaçari (BA).