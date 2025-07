Como 'invasão' da BYD gerou revolta de montadoras e envolveu até Lula

O pedido da BYD para importar veículos elétricos em kits desmontados acentuou discordâncias entre duas forças importantes do setor automotivo: as montadoras já instaladas no Brasil e uma das marcas que estão se instalando no país. A solicitação, formalizada junto à Câmara de Comércio Exterior (Camex), inflamou o debate sobre política industrial, e deve ser discutida pelo governo nesta quarta-feira (30).

Com fábrica recém-inaugurada em Camaçari (BA) e planos ambiciosos para o mercado sul-americano, a BYD quer importar veículos no formato SKD (semimontado) e CKD (completamente desmontado) pagando menos imposto. Atualmente, esses kits enfrentam tarifas de cerca de 25% a 28% no SKD e 10% a 14% no CKD. Até, 2028, no entanto, todas subirão para 35%. O pleito da montadora chinesa é que essas alíquotas sejam reduzidas para 5% (CKD) e 10% (SKD), o que facilitaria sua operação no Brasil.

Mas o pedido foi lido como privilégio por montadoras como Volkswagen, GM, Stellantis e Toyota, que enviaram uma carta diretamente ao presidente Lula, cobrando coerência do governo com o programa Mover, criado justamente para fomentar a produção nacional. Para as empresas, a redução do imposto poderia estimular uma desindustrialização do país, já que seria mais vantajoso trazer carros semiprontos do que, de fato, produzir aqui - movimento que gera mais emprego e renda locais.