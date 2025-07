Por que novo SUV da Renault não é apenas um 'clone' de carro romeno

Quando a Renault anunciou um SUV médio para brigar com concorrentes de peso como Jeep Compass e Toyota Corolla Cross, a expectativa foi imediata: estaríamos diante de uma nova era para a marca no Brasil? Desde o lançamento do Kardian, desenvolvido sobre a plataforma RGMP, a montadora vem sinalizando um reposicionamento mais ambicioso, se distanciando da imagem de "Dacia com logo francês" que marcou modelos como Logan, Sandero e Duster.

Aí veio o Renault Boreal, com visual arrojado, interior refinado e promessa de um pacote robusto de tecnologia e segurança. E junto com ele, veio também a pergunta: esse SUV é mesmo um projeto novo ou apenas o Dacia Bigster de cara nova?

O elefante (romeno) na sala

O Dacia Bigster foi apresentado como um SUV médio acessível para o mercado europeu, com uma proposta robusta e descomplicada, típica da marca romena. Já o Renault Boreal, segundo a montadora, é um projeto global desenvolvido especificamente com foco nos mercados emergentes.