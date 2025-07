VW, GM, Toyota e Stellantis enviam carta a Lula contra pedido da BYD

Os sindicatos de metalúrgicos também se mobilizaram. CUT, Força Sindical e outras centrais, junto com sindicatos do ABC, Sorocaba, Caxias do Sul e Juiz de Fora, assinaram um documento conjunto alertando que uma política de incentivos sem conteúdo local pode significar uma nova onda de desindustrialização no setor automotivo.

O que diz a BYD

A BYD, ao fazer o pedido ao governo, argumentou que a redução temporária nas alíquotas é necessária para viabilizar a nacionalização de sua linha de produção, que começou a operar em Camaçari (BA) em junho. A montadora prevê, inclusive, uma visita do presidente Lula à unidade em agosto.

Procurada pelo UOL Carros, a montadora não se manifestou até o fechamento desta reportagem.