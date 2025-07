Como se livrar da franquia: 'seguro do seguro' é opção para salvar o bolso

Seguro automotivo deveria ser um excelente negócio. A lógica é simples: você paga um valor mensal, o chamado prêmio do seguro, que é o custo regular da apólice, e, em caso de acidente, desembolsa a franquia para que a seguradora arque com o restante.

Trata-se de custo fixo para proteger contra imprevistos que podem ficar muito caros. Só que essa conta perfeita desmorona ao ser confrontada com a realidade do brasileiro médio, que tem pouco ou nenhum espaço no orçamento para lidar com surpresas.

Não à toa, o seguro ainda está longe de ser popular no país. Segundo a CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), apenas 30% da frota nacional está segurada. Dentre aqueles que contratam o serviço, é comum que o motorista evite acionar a cobertura justamente para fugir da franquia, que pode ultrapassar R$ 3. mil em muitos casos. O resultado? O seguro vira quase um enfeite, enquanto pequenos acidentes viram um drama financeiro.