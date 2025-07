De Uber a ônibus: como Brasil pode ser afetado com 'sanção do GPS' de Trump

Você já parou para pensar o que aconteceria se o Waze deixasse de funcionar do dia para a noite? E se o Uber não conseguisse mais localizar seu endereço?

Essa realidade, que parece ser coisa de filme de ficção científica distópica, virou centro do debate após reportagem do jornal "Folha de S.Paulo" revelar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou a bolsonaristas que cogita impor novas sanções ao Brasil além da tributação de 50% sobre nossas exportações ao país da América do Norte.

Dentre as possíveis penalidades está o bloqueio ou a degradação do sinal do GPS, sistema global de posicionamento por satélite que é controlado por países como os EUA.