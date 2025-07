Influenciador tira 'trava' do VW Tera e acelera a 232 km/h em rodovia de SP

"Até aqui, a maior velocidade vista nesse modelo de carro na internet."

Tera além do limite

Recém lançado, VW Tera já tem exemplar com motor preparado para acelerar mais forte do que modelo original Imagem: Reprodução

O Tera é o mais recente SUV compacto da Volkswagen no Brasil. Equipado com motor 1.0 TSI de 109 cv e 16,8 kgfm de torque, atinge 187 km/h em sua versão original, de acordo com dados oficiais da marca.

Mas, nas mãos do influenciador, o limite foi rompido. De acordo com Plínio, o carro passou por alterações no sistema eletrônico, o que possibilitou ultrapassar os 220 km/h com base na medição via GPS.

"Hoje no BengaTV conhecemos o limite do painel original. Acredito que no VCDS [ferramenta que permite acessar a central eletrônica e modificar a configuração original de um veículo) vamos conseguir liberar mais km/h. A VW não contava com o BengaTV", publicou.