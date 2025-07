Chevrolet negocia para montar SUVs elétricos chineses na fábrica da Troller

"Um Spark feito na China consegue ser mais rentável do que um Tracker, mesmo com os 25% de impostos de importação", afrimou Chamorro.

Chamorro demonstrou preocupação com a sustentabilidade da política industrial brasileira.

Para ele, se não houver mudanças estruturais, não é possível justificar economicamente a produção local. Apesar disso, o presidente da GM não abandona o otimismo, e afirma que "vale a pena lutar pelo Brasil".

GM negocia montagem no Ceará

Santiago Chamorro diz que é mais barato importar do que produzir no país Imagem: Jorge Moraes/UOL

A coluna apurou com diferentes fontes que os planos da GM vão além das palavras. De acordo com executivos ouvidos, a empresa realmente planeja montar o Spark e o Captiva no Brasil e negocia com a Comexport, empresa que assumiu a antiga fábrica da Troller, no Ceará. Questionada, a empresa não se manifesta.