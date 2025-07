Montadoras chinesas avançam com estoque de 110 mil carros e navios gigantes

No momento em que as vendas no varejo de veículos leves de fabricação nacional recuam 10% em relação ao primeiro semestre do ano passado, as montadoras chinesas avançam no mercado brasileiro com uma estratégia clara: aproveitar ao máximo o atual regime de importação antes dos aumentos escalonados do Imposto de Importação.

Segundo a Anfavea (associação que representa as montadoras instaladas no Brasil), os carros chineses já representam 6% dos emplacamentos no semestre, com alta de 43% em junho.

Mais do que isso: há mais de 110 mil veículos chineses em estoque no país, muitos deles desembarcados nos portos brasileiros em cargueiros exclusivos e de grande porte.