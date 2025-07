Impasse permite que maus motoristas se livrem de pontos e suspensão da CNH

"Não queremos correr o risco de aplicar uma multa que depois tenha de ser cancelada e até ressarcida", afirma nossa fonte.

Enquanto isso, órgãos autuadores em outros estados e municípios seguem aplicando a penalidade - contudo, sem uma norma nacional clara, o risco de judicialização e de decisões divergentes é alto.

Impunidade

A intenção da Lei nº 14.229 era atualizar o sistema de trânsito e fortalecer garantias legais. Mas, sem uma regulamentação adequada, o que se vê hoje é o oposto: insegurança jurídica, confusão operacional e uma possível vantagem para empresas que ignoram a regra.

Com isso, as pessoas que colocam o carro no nome da empresa justamente para evitar as penalidades impostas pelas autuações no trânsito, como pontos que podem levar à suspensão da CNH, acabam beneficiadas.

Se o objetivo era tornar o sistema mais justo e eficaz, talvez esteja na hora de o Contran resolver essa lacuna. Afinal, como disse fonte ouvida por esta coluna, "sem regra clara, não dá para aplicar a lei. E sem aplicar a lei, a fiscalização perde força."