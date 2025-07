Após 'divórcio' da Hyundai, Caoa define vinda de nova marca chinesa ao país

A estratégia da Caoa com a Avatr é estruturar uma rede dedicada de lojas para atender exclusivamente os modelos da marca. A expectativa é de que essas concessionárias estejam localizadas em algumas capitais e regiões de alto poder aquisitivo.

A Avatr terá posicionamento superior e não competirá diretamente com os modelos da Chery.

Avatr 11 já foi flagrado em testes no Brasil Imagem: Divulgação

Internamente, fontes afirmam que a Caoa estuda inclusive utilizar parte da fábrica de Anápolis (GO) no futuro, caso a produção local se mostre viável.

Além do Avatr 11, outros modelos da marca chinesa devem desembarcar por aqui após a estreia da operação. Dentre eles, estão o sedã 06, o SUV 07 e o cupê 12, todos com dimensões generosas e motorização eletrificada. O objetivo é formar um portfólio completo capaz de rivalizar com competitividade com as marcas premium já estabelecidas no Brasil.