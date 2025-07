Carro popular: como veículos ficarão mais caros para bancar isenção de IPI

A nova política automotiva do governo federal, que isenta de IPI os modelos mais eficientes e acessíveis até o fim de 2026, denominada "Carro Sustentável", traz também um efeito colateral importante: alguns veículos vão pagar mais imposto do que antes.

A lógica do novo sistema, previsto no Decreto nº 12.549/2025, é de "soma zero": o governo tira o IPI de veículos sustentáveis, os novos "carros populares", mas compensa a renúncia fiscais com aumento do imposto em outras categorias de veículos, especialmente os mais poluentes e potentes.

Com isso, carros a gasolina, diesel e híbridos menos eficientes devem ficar mais caros, enquanto modelos compactos e limpos pagarão menos.