Como tarifaço anunciado por Trump pode afetar oferta de carros no Brasil

A escalada diplomática entre Brasil e Estados Unidos pode ter efeitos colaterais inesperados nas ruas brasileiras e nos sonhos dos apaixonados por carros.

O presidente norte-americano Donald Trump anunciou que, a partir de 1º de agosto, todos os produtos brasileiros terão tarifa de importação de 50% ao entrarem nos EUA. A medida, com tom claramente político, foi interpretada como uma retaliação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi tornado inelegível no STF (Supremo Tribunal Federal), e à condução das instituições brasileiras após as eleições de 2022.

Ainda não sabemos se a ameaça de Trump, de fato, será concretizada, mas uma resposta brasileira não deve demorar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já indicou que, se Trump mantiver a posição, usará a Lei de Reciprocidade Econômica, afirmando que a retórica de déficit dos EUA na relação comercial com o Brasil é "falsa" e que, na verdade, os norte-americanos acumulam superávit superior a US$ 410 bilhões nos últimos 15 anos.