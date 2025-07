SUV da Renault vai gerar rival da Fiat Toro; veja quando chega e como será

Essa arquitetura permite entre-eixos generosos (até 2,95 m) e um comprimento próximo dos 4,90 m, medidas que irão colocar a Niagara em um novo patamar, bem acima da atual Oroch, que continuará no mercado em uma faixa mais acessível, voltada para o uso profissional.

O SUV Boreal estreia com o motor 1.3 TCe turbo flex, com até 163 cv com etanol, que já equipa o Duster, mas virá com câmbio automatizado de dupla embreagem e seis marchas.

A expectativa é de que a Niagara repita essa combinação e vá além: versões híbridas estão previstas tanto para o SUV quanto para a picape dele derivada, incluindo sistemas leves de 48V e até uma versão E-Tech 4x4, que combinaria tração elétrica no eixo traseiro com motor a combustão no eixo dianteiro.

Itens de segurança e conforto

É esperada alguma inovação para facilitar o acesso à caçamba Imagem: Divulgação

Se o Boreal chegará ao mercado brasileiro com um pacote completo de assistentes de condução (ADAS) - como frenagem autônoma, controle de cruzeiro adaptativo e assistente de permanência em faixa -, podemos esperar o mesmo nível de sofisticação na Niagara.