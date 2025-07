Furto de rodas expõe uso de carro esportivo oficial por deputados da Alesp

O recente furto das rodas do veículo oficial do deputado estadual Gil Diniz (PL), de São Paulo, chamou atenção não apenas pela falta de segurança no local, mas também pelo modelo do carro envolvido: era um Fiat Fastback Abarth, um esportivo.

A situação ocorreu no dia 28 de junho no Cemitério da Vila Alpina, na Zona Leste de São Paulo, quando o parlamentar, ao retornar de um velório, percebeu que duas rodas do lado direito de seu veículo haviam sido furtadas. Segundo o boletim de ocorrência, o deputado relatou que o estacionamento estava mal iluminado e carecia de câmeras de segurança, evidenciando a fragilidade da vigilância no local.

Em entrevistas, o deputado Gil Diniz expressou indignação com a falta de infraestrutura no local onde ocorreu o furto. Para ele, a situação reflete uma falha nas prioridades da Prefeitura de São Paulo e da administração do cemitério.