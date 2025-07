Carro popular: governo zera IPI de modelos menos poluentes até fim de 2026

A alíquota base será de 6,3% para veículos de passeio e de 3,9% para comerciais leves, mas esses valores serão ajustados conforme o desempenho de cada modelo em cinco categorias: eficiência energética, tipo de propulsão, potência, segurança veicular e facilidade de reciclagem dos respectivos componentes.

Na prática, veículos com desempenho ambiental e tecnológico superior terão desconto no IPI, enquanto modelos mais potentes, com maior emissão e menos recicláveis, pagarão mais.

Um carro híbrido flex, por exemplo, poderá ter a alíquota reduzida em até 3,5 pontos percentuais se cumprir os critérios máximos, caindo de 6,3% para 2,8%.

Segundo estimativas do governo, cerca de 60% dos veículos vendidos no Brasil em 2024 devem ter redução no IPI com o novo modelo, enquanto os 40% restantes, geralmente os mais caros e poluentes, como esportivos, podem ver o imposto subir.

A proposta, de acordo com o governo, busca neutralizar o impacto fiscal da isenção para os carros de entrada, criando um sistema de compensação dentro da própria indústria automotiva.

O que é o IPI Verde

Junto com o programa, o governo também divulgou a nova tabela do IPI Verde, que substitui a lógica anterior de cobrança baseada apenas na cilindrada do motor. A partir de agora, o imposto será calibrado de acordo com critérios ambientais, como: