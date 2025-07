Como mudança na transferência de carros abre portas para ação de golpistas

Agora, com a nova redação do Artigo 123 do CTB, os Detrans departamentos estaduais de trânsito) estão autorizados a permitir a vistoria eletrônica, feita a distância, por meio de:

Envio de fotos e vídeos do veículo

Preenchimento de formulários online

Assinatura digital por meio de plataformas privadas

Ou seja: nada de exigência de presença física, nem para ver o carro, nem para assinar documentos.

Por que isso é perigoso?