Onix, Tracker e elétricos: veja novidades da Chevrolet para 'virar o jogo'

Com estreia prevista para o último trimestre (a depender da homologação), o Captiva EV é, na verdade, o Wuling Starlight S importado da China, que acabou ganhando esse nome por conta do modelo vendido no Brasil até 2017. Mede 4,74 m de comprimento por 1,89 m de largura e 2,80 m de entre-eixos.

O conjunto elétrico inclui motor de 150 kW (204 cv) com torque de 31,6 kgfm, aceleração de zero a 100 km/h em 8,9 segundos e velocidade máxima de 175k m/h. A bateria LFP de 60 kWh oferece 510 km no ciclo chinês, estimativa que deve cair para cerca de 400 km no Brasil.

O interior se destaca com tela multimídia de 15,6 polegadas, painel digital de 8,8' polegadas, comandos por voz, controle de velocidade de cruzeiro adaptativo e assistências semiautônomas à condução.

SUV do Onix

Projeção do novo SUV da Chevrolet baseado no Onix, idealizada por Kleber Silva (Foto: Reprodução/KDesign AG) Imagem: Projeção do novo SUV da Chevrolet baseado no Onix, idealizada por Kleber Silva (Foto: Reprodução/KDesign AG)

E o calendário não para aí. Em 2026, a GM prepara o Carbon, um SUV derivado da plataforma do Onix, que será sua grande aposta para conquistar nova faixa de consumidores, em torno dos R$ 100 mil, e ampliar a ofensiva no segmento de compactos.