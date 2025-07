Como STF ameaça renda de influenciadores que faturam com aceleradas ilegais

A decisão abre caminho para desarticular de vez o modelo de negócios de uma parte da cultura automotiva digital que lucra com a promoção de infrações. Aceleradas ilegais, "rolês" em vias públicas, manobras perigosas e desrespeito descarado às leis de trânsito são transformados em entretenimento, monetizado, amplificado por algoritmos e celebrado por parte do público.

Até aqui, o discurso das gigantes da tecnologia tem sido de cautela. A Meta, dona do Instagram e do Facebook, manifestou preocupação com o que chamou de "insegurança jurídica" e alertou para o risco de um regime que incentive remoções preventivas até de conteúdos legítimos.

O Google afirmou que boas práticas de moderação não são suficientes para lidar com a complexidade dos conteúdos controversos, e defendeu que a Justiça continue sendo o balizador das remoções.

Mas o cerne do debate vai além da liberdade de expressão. Como argumenta Rodolfo Rizzotto, especialista em segurança viária e presidente da entidade de vítimas SOS Estradas, o problema é a remuneração de crimes. "Quando a plataforma remunera o infrator, ela se torna cúmplice", afirma.

Rizzotto critica especialmente o papel ativo das plataformas na disseminação desses conteúdos.

"As redes não apenas permitem que esses vídeos fiquem no ar. Elas impulsionam, monetizam e ainda premiam os responsáveis com placas comemorativas e cartas assinadas por CEOs. Elas sabem o que estão promovendo, para quem estão promovendo, e lucram com isso. Isso é participação direta, não omissão."