Carro financiado: mudança em regra facilita perda de veículo para o banco

Mas o STF já validou a nova regra, com o ministro Dias Toffoli propondo ajustes para proteger os direitos do devedor, como a proibição do uso de violência, respeito à intimidade e à necessidade de notificações formais.

Na prática, o que isso significa?

Significa que ficou mais fácil (e rápido) para os bancos retomarem veículos de quem está inadimplente.

E isso já está acontecendo. O primeiro projeto-piloto aconteceu no Mato Grosso do Sul, onde o Detran local foi o primeiro do país a regulamentar a retomada extrajudicial, após a Resolução 1.018 do Contran, que orienta os estados sobre o novo procedimento.

O piloto envolveu quatro veículos. Em dois casos houve negociação durante a notificação e, em outros dois, os carros foram efetivamente retomados, sem intervenção judicial. A retomada foi feita de forma pacífica, com o devedor assinando um termo. A polícia só foi acionada para dar suporte, mas não houve necessidade de uso de força.

O Mato Grosso do Sul saiu na frente porque já tinha uma estrutura tecnológica integrada com as registradoras que fazem a ponte entre bancos e os órgãos de trânsito. Outros estados, como São Paulo, ainda estão estruturando suas normas, mas devem seguir o mesmo caminho.