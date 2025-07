Novo carro 'popular': como veículos mais caros devem bancar isenção de IPI

"Foi um efeito de curtíssimo prazo, concentrado em locadoras e frotistas. A população em geral continuou sem acesso ao carro novo", diz fonte consultada por esta coluna.

Historicamente, a ideia de um "carro popular" não é nova. O conceito surgiu em 1993, no governo Itamar Franco, com isenção quase total de IPI para carros 1.0. O Fiat Uno Mille virou símbolo do programa, mas a política também gerou distorções, como a quebra da fabricante nacional Gurgel, que ficou de fora da medida

Vai dar certo?

A resposta ainda é incerta. Se o IPI zero for implementado e houver alguma melhora nas condições de financiamento, o programa pode impulsionar as vendas no curto prazo, especialmente para frotistas e locadoras, que têm capital para aproveitar o incentivo. Mas, para a população geral, o impacto pode ser mais limitado do que parece.

"A indústria precisa de escala, mas também de previsibilidade. Sem um plano de longo prazo e sem reformas estruturais, vamos seguir remendando um problema que é muito maior do que o preço de tabela", conclui um executivo do setor.